Sergio Rodríguez: "Es urgente reducir los costos logísticos para mejorar la competitividad exportadora"

Sergio Rodríguez (SR): Es un momento difícil para el sector exportador santafesino, por un lado las commodities sufren bajas de precios internacionales y el sector productivo se vé afectado por condiciones macroeconómicas no favorables y de costos que hacen que nuestros productos industriales no sean tan competitivos. Al analizar la actualidad no solo se debe tener en cuenta al sector exportador, el sector importador también juega un rol fundamental, ya que muchos de los insumos utilizados en la producción y exportación son importados. Así, cualquier aumento en el costo logístico o en los costos adicionales de importación se refleja directamente en el precio del producto exportado. En cuanto a la exportación, el principal problema que enfrentamos es la competitividad. Los productos argentinos hoy están caros en dólares, y eso afecta directamente nuestra capacidad para competir con productos similares de otros países. La geografía no nos favorece, estamos lejos de los mercados principales y eso encarece el transporte. Además, los derechos de exportación y la elevada presión fiscal sobre las empresas agravan la situación. Si bien el gobierno está trabajando en simplificar algunos trámites también es necesario reducir los costos logísticos y fiscales e incentivar las exportaciones, ya que eso nos va a permitir generar divisas genuinas que nuestro país tanto necesita.

(SR): El sector importador ha mejorado en cuanto a la facilitación de trámites. Hace poco tiempo que el circuito de una importación se asemejaba a una carrera de obstáculos: CEF, SIRA, Licencias no automáticas, trabas para pagos a proveedores del exterior, etc. Ahora, algunas de esas barreras han sido eliminadas, se eliminaron las licencias previas, no existe el CEF ni las licencias no automáticas y se están actualizando todos los reglamentos técnicos tratando de reducir gastos en trámites que redundan en una baja del costo de importación. Sin embargo, el principal problema sigue siendo la imposibilidad de realizar pagos anticipados al exterior de manera normal, como en otros países.

La realidad es que los importadores no pueden negociar con los proveedores en igualdad de condiciones respecto a sus pares de otros países, porque actualmente argentina tiene faltante de dólares y por ende las condiciones de pago son limitadas.

— ¿Cuáles son los países que hoy en día están exportando más productos y qué tipo de productos son los más demandados?

(SR): Brasil, China, Estados Unidos, Chile, Perú, India son nuestros principales socios comerciales. Tenemos mucho potencial para exportar más productos industriales y servicios, mayormente estamos exportando productos primarios, pero lo que genera empleo real a nivel nacional son las pymes, y por eso es fundamental facilitarles la exportación. Las pymes deben recibir todo el apoyo necesario para poder exportar.

— ¿Hoy no hay suficientes estímulos para las pymes exportadoras?

(SR): Se trabaja mucho desde nuestra Cámara para fortalecer la internacionalización de las empresas, generando las condiciones favorables para potenciar el comercio exterior con las pymes exportadoras, brindándoles capacitación y asesoramiento integral. Sin embargo, notamos que aún hay un desconocimiento y miedo generalizado al proceso de exportación. En mi profesión ya no me sorprende que muchos empresarios se acerquen con miedos y dudas cuando reciben un pedido del exterior; lo que les digo es que ellos se concentren en la parte comercial, y que nosotros nos encargamos de todo lo demás. Ellos tienen que preocuparse por producir un buen producto exportable, por tener el stock necesario para asumir los compromisos con sus clientes en tiempo y forma y nosotros les brindamos la ayuda necesaria para que puedan exportar con éxito. Es fundamental que se capaciten y se animen a exportar, y destaco que existen varias organizaciones en nuestra provincia que tienen las puertas abiertas, vienen trabajando muy bien y que en conjunto se articulan con el objetivo en común que es hacer crecer el comercio exterior de Rosario y la Región.

— Para una Pyme que aún no ha tenido esa experiencia, ¿cuál sería el proceso para exportar un producto?

(SR): Primero y fundamental es importante aclarar que para comenzar el proceso de internacionalización la empresa no necesita un departamento de Comercio Exterior propio; con tener un producto acorde en calidad a los estándares internacionales, un stock necesario para cumplir con los compromisos asumidos, un empaque acorde y un precio competitivo, es suficiente. El resto de los trámites aduaneros y logísticos se pueden gestionar con el apoyo de nuestra Cámara, de los agentes de carga, que en Rosario hay varios y muy buenos, y con el asesoramiento de su Despachante de aduana de confianza. La Cámara también facilita el contacto comercial, organizando reuniones con empresas extranjeras, como lo hicimos recientemente con el embajador de Indonesia, generando oportunidades de negocio para nuestros socios. La clave es acercarse, participar, consultar, capacitarse y aprovechar programas como por ejemplo el de Primeros Exportadores que organiza la Municipalidad de Rosario o los programas In Company o Impulsa del gobierno provincial.

— ¿Cuál es su opinión sobre la relación de Argentina con los acuerdos internacionales, como el de Mercosur y Unión Europea?

(SR): Mientras más acuerdos haya y con más países, la posibilidad de exportar productos o importar teniendo un beneficio arancelario y todo lo que sea intercambio es bienvenido, pero hay que hacerlo con cuidado. Yo no creo que Argentina abandone el bloque Mercosur, entiendo que se está forzando un gran debate respecto a un Mercosur que necesita abrirse al mundo, un bloque que en la actualidad no permite Tratados de Libre Comercio bilaterales entre sus miembros y terceros países.

— Durante su gestión, Mauricio Macri organizó numerosas reuniones protocolares, muchas de las cuales parecieron quedar solo en la foto. Con este gobierno, ¿cómo ve su proyección? ¿Busca realmente abrirse al mundo o sigue una línea más cerrada, como la que propone Trump?

(SR): Estos procesos no se dan de un día para otro, un acuerdo comercial lleva años, se negocia punto por punto. Si me guío por lo que está sucediendo o lo que sale a la luz, lo que vemos es que vamos camino a una integración con el resto del mundo, toda esta facilitación entiendo que apunta a eso, no a cerrarnos; porque además cerrarnos no nos sirve, ya lo hemos probado, oscilamos entre una apertura casi total y cerrarnos casi totalmente. Habría que buscar un punto de equilibrio, para que no queden muchos en el camino. Yo creo que vamos hacia una mayor integración con el resto del mundo.

— ¿Observa preocupación de parte de los empresarios por la apertura de importaciones?

(SR): Sobre todo en las pymes advierto mucha preocupación. Una apertura indiscriminada cuando en el país aún no se están dando las condiciones óptimas para que podamos competir en igualdad de condiciones, es muy peligrosa. Cuando se liberen los pagos y el sistema se normalice, habrá que evaluar las consecuencias de la apertura de importaciones.

— ¿De qué manera las instituciones están impulsando el trabajo conjunto con el sector gubernamental y el empresarial?

(SR): Se está trabajando muy bien desde el gobierno provincial y municipal. Programas como "Primeros Exportadores" son una gran ayuda. Desde la Cámara, colaboramos activamente con ese programa, con el Consejo Consultivo del ENAPRO y con la Comisión Asesora de Cargas del Aeropuerto de Rosario, buscando mejorar la conectividad, facilitando el transporte de cargas y abaratando costos. Invito a que las empresas del interior del país prueben sacar y traer sus cargas por Rosario y así puedan comprobar sus ventajas. Aduana trabaja muy bien y en forma ágil, y además siempre es más conveniente tener el punto de desaduanamiento lo más cerca posible del depósito o fábrica del importador/exportador, dado que se reducen costos y el tiempo de respuesta es menor ante cualquier imprevisto.

Imagen 1.jpeg

— Y con respecto a la infraestructura logística en Rosario, ¿cómo se está mejorando?

(SR): Hay proyectos para que la infraestructura del puerto y del aeropuerto de Rosario siga mejorando. Hemos insistido durante años para que eso suceda y ahora se están logrando avances y próximamente puede haber buenas noticias en ese sentido. A medida que aumente el volumen de carga, la conectividad mejorará, ya que se convertirá en un negocio rentable para las empresas de transporte. Por eso soy optimista: las mejoras en infraestructura impulsarán un crecimiento en la actividad logística. Tenemos un potencial enorme gracias a la ubicación geográfica.

— ¿Cómo están los costos logísticos en general y qué se puede hacer para reducirlos?

(SR): Los costos logísticos en Argentina son elevados. Es fundamental trabajar para reducir estos costos y evitar que se trasladen al precio final de los productos, tanto para exportación como para consumo interno. Para reducir los costos logísticos se debe invertir en infraestructura, tecnología, mejoras y ampliaciones de las rutas y tener un buen transporte de cargas para reducir costos y maximizar los tiempos; considerando además que tenemos un parque automotor desactualizado, producto de varios años de desinversión. Debemos explotar mucho más las vías de transporte fluviales y ferroviarias.

— Y en cuanto a la matriz productiva verde y el cambio hacia una economía más sostenible, ¿cómo nos estamos preparando?

(SR): Estamos lejos en ese tema comparado con lo que realiza la Unión Europea en términos de economía circular y sostenibilidad. Ellos han avanzado mucho, pero eso no significa que aquí no se esté trabajando. De hecho, la Cámara Italiana y un consorcio de exportación nos mostraron sus avances el año pasado. Sin embargo, la adopción de estas prácticas en Argentina aún está en una fase inicial, y esto podría dejarnos afuera de algunos mercados si no nos adaptamos.

— ¿Se está notando una barrera paraarancelaria de la Unión Europea hacia nuestros productos?

(SR): Se observan algunas normativas sobre estándares técnicos de productos y etiquetados que se deben cumplir, pero las empresas argentinas, aunque con algunas dificultades, tienen la capacidad de adaptarse y negociar en función de las exigencias del mercado. Si el empresario argentino tiene estabilidad y condiciones favorables, es capaz de competir, como hemos demostrado en el pasado. El empresario argentino lo que necesita es un poco de estabilidad, reglas claras y previsibilidad.