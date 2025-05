Santa Fe debate una Constitución con perspectiva ambiental

Barquero destacó: “Estamos frente a una oportunidad histórica que no solo implica una actualización normativa, sino que también creemos que es una posibilidad concreta de redefinir nuestro contrato social como provincia”. También advirtió que declarar derechos no es suficiente si no hay condiciones para implementarlos: “Necesitamos financiamiento real para políticas ambientales que impulsen la economía circular, el empleo verde y la producción y el comercio sostenible”. Asimismo, señaló que Santa Fe podría convertirse nuevamente en una provincia pionera, como lo fue en 1962, si incorpora una normativa moderna, alineada con los desafíos del siglo XXI.