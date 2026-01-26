La Capital | FNGA | Mercosur

Milei entre el proteccionismo de Trump y el libre comercio con la Unión Europea

El gobierno se debate entre el régimen negacionista de Estados Unidos y un mundo multipolar basado en el Acuerdo con la UE y la EFTA, que apoyan el Acuerdo de París

Diego Sueiras

Por Diego Sueiras

26 de enero 2026 · 10:26hs
Milei entre el proteccionismo de Trump y el libre comercio con la Unión Europea

Mientras el presidente Javier Milei acelera para que el Congreso apruebe cuanto antes los acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), su discurso internacional parece tensarse entre dos polos difíciles de conciliar. De un lado, la promesa de convertirse en el abanderado del libre mercado global. Del otro, una cercanía política e ideológica con Donald Trump, emblema del proteccionismo y del negacionismo climático. En esa tensión se juega algo más que una definición retórica: se juega el rumbo estratégico del país.

Milei quiere que la Argentina sea la primera en ratificar estos acuerdos, y el acuerdo ya está en el temario de las sesiones extraordinarias. No es un dato menor. Implica asumir liderazgo regional, enviar señales claras al mundo y apostar a una inserción internacional que durante años estuvo bloqueada. Pero esa ambición choca con una contradicción central: Trump y Milei no hablan el mismo idioma cuando se trata de comercio y política internacional. Trump levantó muros, cuestionó acuerdos multilaterales y alteró la política de aranceles, debilitando las reglas globales. Milei y el país, en cambio, necesitan exactamente lo opuesto: apertura, previsibilidad y confianza en un sistema de reglas compartidas. Y esto se lo dan los acuerdos comerciales con Europa y la EFTA.

La distancia se vuelve aún más evidente cuando entra en juego la agenda climática. El negacionismo ambiental, que durante años encontró refugio en ciertos discursos políticos, hoy se enfrenta a una doble derrota. Por un lado, los impactos del cambio climático son cada vez más visibles y costosos, incluso para las economías que intentan ignorarlos. Por otro, el propio libre mercado está empujando una transformación productiva verde. El comercio global ya no discute solo volúmenes y aranceles: discute cómo se produce, con qué estándares y bajo qué condiciones socioambientales.

En las últimas semanas, esa tensión se trasladó también al plano discursivo. En Davos, muchos esperaban definiciones claras sobre el posicionamiento argentino frente al vínculo con la Unión Europea, el Mercosur y la relación con Estados Unidos. Sin embargo, el Presidente optó por un discurso de tono académico, más lavado y cuidadoso de su investidura presidencial, evitó fijar una postura explícita sobre la agenda ambiental y sobre cómo se compatibiliza la apertura comercial con el mundo europeo frente a una eventual alineación con Estados Unidos. Fue un mensaje distinto a otros pronunciados en ese mismo foro en años anteriores, donde Milei había explicitado posiciones más cercanas al negacionismo climático y temas de género.

Países como Alemania han señalado que nada detendrá el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, y lamentaron que la Eurocámara haya decidido llevarlo a la justicia europea, sumando un nuevo obstáculo al proceso.

Para la Argentina, esta discusión es especialmente relevante. Los acuerdos con la Unión Europea y la EFTA incluyen compromisos ambientales concretos, no son anexos simbólicos ni concesiones menores. Además, el objetivo del presidente de ingresar a la OCDE obliga a adoptar estándares ambientales que ya forman parte del consenso entre las economías que forman parte de la organización. No se puede aspirar a pertenecer a ese club y, al mismo tiempo, relativizar una de sus reglas básicas.

El pedido del Parlamento Europeo de llevar el acuerdo a la justicia puede darle al gobierno algo de tiempo. Tiempo para seguir jugando en una doble posición.

Asimismo, al presidente, sus “amigos del barrio”, le están marcando el rumbo, como lo son el presidente Peña, con su política ambiental, Paz en Bolivia con su discurso de una “Bolivia Verde” e inclusive Kast en Chile quien mantendrá en su gestión al Ministerio de Medio Ambiente al mando de Maisa Rojas.

La definición es inevitable. No se trata de elegir entre mercado o ambiente, sino de entender que hoy van de la mano. Esa discusión, incómoda pero necesaria, seguirá profundizándose en la Semana del Clima de Rosario 2026.

Noticias relacionadas
acuerdo ue?mercosur: dias decisivos entre ultimatums, salvaguardias y resistencias internas en europa

Acuerdo UE–Mercosur: días decisivos entre ultimátums, salvaguardias y resistencias internas en Europa

Vallejos mantuvo encuentros con representantes del sector cárnico —entre ellos el frigorífico Friar— y con actores industriales y productivos no solo de Reconquista, sino también de otras localidades del centro-norte santafesino.

Reconquista dijo presente en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Los presidentes del Mercosur y los representantes de la Unión Europea posan para una foto grupal durante la firma del acuerdo de libre comercio realizada en Paraguay.

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

senal de alarma climatica: que dejo 2025 y por que paris vuelve al centro del debate

Señal de alarma climática: qué dejó 2025 y por qué París vuelve al centro del debate

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Lo último

Primer día para Colapinto: un problema, una esperanza y más ensayos de la Fórmula 1

Primer día para Colapinto: un problema, una esperanza y más ensayos de la Fórmula 1

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas que quieran comprar propiedades

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas que quieran comprar propiedades

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

De 21 años y apodado Polli, tenía pedido de captura desde agosto pasado pero ya había sido aprehendido en otras ocasiones
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 
La Ciudad

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara
POLICIALES

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Ovación
Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros
Ovación

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Policiales
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

La Ciudad
Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda
Información general

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump
Política

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos
La Región

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria
politica

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo