La Filantropía al servicio de los Parques Nacionales

The Conservation Land Trust (CLT), la institución que crearon Douglas y Kristine Tompkins tiene como eje principal que la crisis climática y la crisis de biodiversidad globales hacen imperioso continuar el camino con una visión y estrategias enfocadas en resultados concretos, con renovado compromiso en revertir la extinción de especies, y sumarse al reclamo de un cambio de paradigma económico-social

Kristine McDivitt, es una filántropa y activista ambiental, y posiblemente de las más relevantes del Cono Sur. En los años ’70 fue quien lideró el posicionamiento de incorporar el ecologismo militante como estrategia de negocio, estrategia que por esos años ha sido de las más controversiales. Cuando se cuestiona si la ecología es más una ciencia o una militancia, cabe resaltar que la segunda se basa normalmente en la crítica y en sensibilizar desde el problema. No obstante, la sensibilización a la sociedad es muy importante, aunque en solitario no produzca soluciones a los múltiples temas ambientales en boga; es por lo que se la incorpora como una estrategia y no como una finalidad en sí misma.