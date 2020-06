Facciuto: "Me animé porque no está bueno vivir en lo oculto"

Pablo Facciuto tiene una vida dentro de Central, como hincha y deportista amateur hace muchos años y ahora como miembro de comisión directiva (vocal suplente), en la que nunca sintió agravios ni discriminación por ser gay. “Me animé porque no está bueno vivir en lo oculto”, contó el directivo en diálogo con Ovación, en el que habló de la “deconstrucción” en medio de una sociedad a la que le cuesta romper con el machismo y el patriarcado. “En el fútbol hay que seguir trabajando, sacándose el tabú y haciendo visible que hay gente que tiene esa orientación sexual y que no debe ser discriminada”.

“Nadé en el club, desde muy chico junto a mi familia estuvimos en Central, vamos a la cancha. Central es parte de mi familia. Todos lo suponían, pero lo terminé poniendo en palabras luego de que la agrupación en la que milito (Crece) asumiera ya como el Foro la presidencia con (Raúl) Broglia. Ahí tomé la posta de armar la secretaría de actividades sociales, a la que intentamos darle otro vuelo. En ese momento decidí hacerlo público. Muchos me dijeron «ya lo sabíamos y todo bien», otros como que se empezaron a descontracturar con ciertos machismos porque en mí encontraron como un estereotipo más masculino”, destacó Facciuto, quien sentenció: “Creo que nos tenemos que deconstruir todos, sobre todo en espacios que son muy masculinos. El contexto debe acompañar en esa deconstrucción, por eso no es menor que se haya creado la secretaría de género, la que incluye una secretaría de diversidad. Empezamos a escuchar muchos casos de socios que vivieron actos de discriminación o de violencia en sus disciplinas que los llevó a dejar el club. Me parece importante visibilizar y sumar un granito de arena para garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ, principalmente en el espacio deportivo, que es complejo por el machismo”.

Me parece importante visibilizar y sumar un granito de arena para garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ

“En el fútbol hay que seguir trabajando, sacándose el tabú y haciendo visible que hay gente que tiene esa orientación sexual y que no puede ser discriminada por eso”, apuntó el directivo, quien en reiteradas ocasiones aseveró que “los más pendejos la tienen reclara”. Aseguró: “Tenemos que seguir respetando al otro por lo que es y no juzgarlo por la orientación sexual que tenga”.

¿Cuesta romper ese tipo de barreras en un club de fútbol?

En los clubes de fútbol ya en los cánticos uno escucha cómo se menosprecia algún tipo de orientación sexual. Eso es lo que hay que deconstruir y trabajar. La exposición y la visibilización es simplemente aun granito de arena que suma a garantizar los derechos de muchas personas que no lo pudieron poner en palabras y que capaz que desempeñan o desempeñaban una actividad deportiva y tuvieron que dejarla porque en el vestuario o en la familia sintieron una fuerte presión. Agradezco el respaldo y la aceptación que tuve de los compañeros y las compañeras del club. Jamás he tenido un rechazo o un golpe muy fuerte.

Hay que sacarse el tabú y hacer visible que hay gente que no puede ser discriminada por su orientación sexual

¿Nunca sufriste actos discriminatorios?

Existieron porque es propio de la represión machista, pero fue hace muchos años, no ahora.

Pablo2.jpeg Vocal canalla. Facciuto dijo que nunca fue discriminado por sus pares de comisión directiva.

¿Visibilizarlo fue algo que tuviste que meditar mucho?

Y, uno lo piensa. Me animé porque creo que no está bueno vivir en lo oculto. Más allá de que es una cuestión privada, es algo que uno tiene que llevar con la cabeza en alto siempre. Me apoyé en muchas personas del club para hacerlo público y todos me ayudaron. Hace años que el patriarcado y el machismo tienen una fuerte influencia en la sociedad y el club no es ajeno a esa sociedad. Deconstruirse tiene que ver con el hecho de que no sigan pasando ciertas cosas, como chicos que tuvieron que dejar sus rutinas porque la pasaban mal. Es importante que la gente pueda definir su orientación sexual sin que nadie lo cuestione.

¿Qué te genera cuando en la cancha escuchás cánticos discriminatorios?

En situaciones de masa en la cancha uno repite canciones sin pensarlo. Creo que hay algún tipo de cuestionamiento de determinadas canciones que deberíamos repensar. Pero no es cuestionamiento mío, sino que es algo que veo en general.

Va a llevar tiempo pero llegará ese momento en que esto no será nota

Visibilizarlo sigue generando impacto, ¿por qué?

No debería generarlo, sino que es algo que la sociedad debiera asumir porque ya hay derechos adquiridos, pero lamentablemente sigue siendo noticia porque romper el machismo y el patriarcado es algo que va a llevar tiempo. Me parece que en los clubes de fútbol es noticia. Los casos existen, sólo que la gente no quiere salir por algo.

¿A un futbolista le puede costar más?

Supongo que en el vestuario debe pesar mucho. Conozco casos de futbolistas que jugaron hasta la 6ª o 7ª, cortaron y se integraron a los equipos de fútbol de la comunidad. Supongo que deben existir casos de futbolistas que no lo pueden o no lo quieren asumir.

Conozco casos de futbolistas que jugaron hasta la 6ª o 7ª, cortaron y se integraron a los equipos de fútbol de la comunidad

Aunque despacio, se van dando pasos hacia adelante como sociedad en esto de romper ciertos tabúes.

Obvio. Va a tardar pero ya hay una mayor aceptación. Los pibes de ahora lo aceptan y no ponen en discusión la sexualidad del otro, son muchos más relajados. Va a llevar tiempo pero llegará ese momento en que esto no será nota. Hoy no conozco un dirigente del fútbol de AFA que haya asumido ser gay.