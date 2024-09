Exigen más control y hasta una rotonda triangular para la zona del Alto Rosario

"Hay días en los que no puedo ni entrar o salir de mi casa, quedo atrapada" exclamó una de las vecinas que acudieron a la comisión. "La zona se volvió un lugar imposible para transitar, todos quedamos atrapados en el tránsito. Ni hablar de los días de eventos, que hasta nos tiemblan las paredes. Los domingos es casi imposible dormir por la cantidad de bocinazos y gritos. Hacemos los reclamos pero no hay solución. No hay operativos de tránsito fijos ni policías caminantes, por eso este proyecto nos pareció importante", dijo en referencia a una iniciativa que se suma a lo planteado previamente en el legislativo local. Por ello, se coincidió en la necesidad de avanzar en soluciones para el tránsito vehicular y en medidas de prevención del delito, tanto con recursos municipales como provinciales, sobre todo de cara a la temporada estival que se avecina.