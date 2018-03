los que no lo conocen

nobracks, Ortodoncia Invisibleen una serie de alineadoresque se cambian cada tres semanas. A medida que el paciente va cambiándolos, sus dientes se van moviendo, poco a poco, hasta que estén alineados y en la posición final.

Mediante tecnología de avanzada se genera un plan de tratamiento virtual 3D que muestra los movimientos que seguirán los dientes durante el tratamiento. Con ello, el paciente podrá conocer, antes de comenzar el tratamiento, el aspecto que tendrán sus dientes al finalizarlo.

A partir de los resultados del programa virtual 3D, se fabricarán los alineadores transparentes hechos a medida, específicamente para cada paciente.

Para los que ya lo conocen , y saben de sobra las ventajas de este tratamiento, pero aún no lo han probado, no hay nada mejor que escuchar un testimonio, es por eso que compartimos la opinión de una paciente que está en pleno tratamiento y nos cuenta cómo lleva su experiencia con nobracks!

—¿Por qué elegiste nobracks?

—LA: Conocí nobracks a través de Facebook, me llamó la atención y comencé a investigar. Al principio no sabía muy bien como se hacía. Además, tenía dudas quería saber bien que era, en el pasado usé todo tipo de aparatos: primero con el alambre removible, pero me resultaban incómodos. Después pasé a un tratamiento con brackets y tuve una mala experiencia, no quedaron como esperaba.

Esta vez no quería tener nada pegado a los dientes y eso fue algo que me llamó mucho la atención de esto.

—¿Cómo fue el inicio del tratamiento?

—LA: Me resultó fácil seguir los pasos, primero saqué la consulta en la web, me asignaron una Doctora y fui a verla, luego me avisaron que mi caso era apto para esta técnica y comencé a pagar las cuotas para recibir los alineadores, después vino el turno para empezar y ya he usado varias placas.

La verdad me acostumbré muy bien a las placas, el hecho de sentir presión al principio y después acostumbrarse, hace que el tratamiento sea realmente llevadero. Estaba preparada para sentir molestas, mi Doctora me informó que podía llegar a sentirlas, pero me sorprendió y me sentí muy bien. Ya tuve brackets por lo que sé lo que es no poder comer ni hablar bien los primeros días y con nobracks no sucedió eso.

Desde la primera placa que sentí los cambios al sonreír. Siento como se van corrigiendo todos los dientes de manera muy rápida y ahora ya me veo una sonrisa diferente, además los que me conocen me lo dicen. También veo en el espejo como se va formando un arco en mis dientes (...) Si bien es muy pronto y sé que mis dientes no están todavía alineados, desde la primera placa me dio la sensación de que estaban parejos.

Además, nadie los nota, una sola persona en mi trabajo se dio cuenta de que los tenía puestos, me dijo que me quedan muy bien y se quedó impresionado con lo imperceptibles que son. Cuando se los muestro a la gente que me conoce, ¡les encanta!

De hecho, cuando empecé a investigar vi las fotos de una modelo y realmente pensé que no se notaba si los tenía puestos o no, y me pregunté: ¿será que esto realmente te mueve los dientes? Y sí que los mueve.

Otra cosa que es importante destacar es que en mi trabajo atiendo al público, y con nobracks puedo hablar sin problemas y no se notan, no es lo mismo que con brackets...

—Desde tu experiencia de haber usado otros tipos de ortodoncia ¿qué otras ventajas encontrás en nobracks?

—LA: Los alineadores nobracks te agarran todos los dientes, se siente presión, pero no es molesto.

Por otro lado, me ayudó a ordenarme con la comida, tomo mucha agua y me los saco para comer cosas que realmente quiero y después me lavo siempre los dientes. También me gusta mucho el hecho de no tener nada pegado en los dientes, ya pasé por eso y no me gustó.

La verdad es que luego de haber probado otros tipos de ortodoncia, recomiendo nobracks, yo me siento muy bien con el tratamiento, yo estoy chocha"





Si le interesa conocer más sobre esta tratamiento puede visitar la web www.nobracksdirect.com. En Rosario existe una opción de financiación en 12 cuotas de $2990 (pagando todo el tratamiento en una sola cuota, se aplica un descuento especial del 10%). El precio incluye todo el tratamiento de alineadores en ambos maxilares y todos los turnos correspondientes. La consulta de diagnóstico es la única que no está incluida y tiene un valor de $250, para solicitarla debe sacar un turno online en la web www.nobracksdirect.com y desde la empresa le enviarán un email con los datos del profesional que lo atenderá.