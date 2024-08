Soltero de nuevo: Darío Grandinetti anunció su separación de Pastora Vega

La conductora radial de "Agarrate Catalina", programa que sale al aire por una radio porteña, quizá con cierta información basada en rumores o trascendidos le preguntó a Grandinetti por Pastora Vega.

“Que me pregunten no me cae ni bien ni mal. Pero la verdad es que no, no estamos más en pareja, ya estoy solo. Estamos muy bien, pero ya pasó”, respondió Grandinetti. “Estoy muy bien de ánimo y en cuanto a lo personal y a lo laboral ando muy contento”, agregó.

El actor rosarino admitió cierto cambio de su personalidad en los últimos años y confesó: “Me siento un poco menos cabrón, me enojo menos. Antes me enojaba mucho por pavadas y ahora creo que tengo mejor perspectiva de lo que preocupa”.

Sus ex parejas

Con 24 años, Grandinetti vivió su primer romance mediático en el verano de 1983 con la actriz Silvia Montanari, 16 años mayor que él.

La prensa, en aquél entonces, censuró el noviazgo por la diferencia de edad que había.

“A Susana Giménez la aplaudían y a mí me criticaban. Era la misma época y casi la misma diferencia de edad. Pero ella venía de la comedia y yo del drama, y eso nunca me lo perdonaron”, analizó con respecto a aquel trascendente romance entre la gran diva argentina y Ricardo Darín.

A mediados de los ‘90 Grandinetti empezó a salir con la exmodelo y actriz argentina Marisa Mondino, con quien tuvo dos hijas, la mayor de las cuales falleció en 1997.

El primer matrimonio de Grandinetti fue con la artista catalana Eulaiaa Lombarte Llorca, de quien se divorció y con quien tuvo dos hijos.

Por su parte, Pastora Vega, con un amplio camino como actriz y presentadora, mantuvo una relación de 25 años con su compatriota Imanol Arias, con quien tuvo dos hijos. Antes de su vínculo con Grandinetti estuvo en pareja con el actor Juan Ribó.

Hasta el momento, ni en sus redes ni ante la prensa hizo referencia a la separación.

Actuaciones

Los grandes trabajos de Grandinetti se cuentan de a 10, como las películas “Darse cuenta”, “Esperando la carroza”, “Las puertitas del señor López”, “Cien veces no debo”, “La pandilla aventurera”, “Las cosas del querer 2ª parte”, “No te mueras sin decirme adónde vas”, “El dedo en la llaga”, “Operación Fangio”, “El lado oscuro del corazón 2”, “¿De quién es el portaligas?”, “Quiéreme”, “Bodas de papel”, “Matrimonio”, “Inevitable”, “Relatos salvajes”, “Bienvenido León de Francia”, “Francisco – El Padre Jorge”, “Julieta”, “El peso de la ley”, y las series televisivas “Dónde pueda quererte”, “Señorita Andrea”, “Herencia de amor”, “El ciclo de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena”, “Un hombre como vos”, “Tal como somos”, “Situación límite”, “Coraje mamá”, “Querido salvaje”, “Ficciones”, “El oro y el barro”, “Atreverse”, “Apasionada”, “Los machos”, “Chiquititas”, “Tiempofinal”, “Algo habrán hecho”, “Televisión por la inclusión”, “Santos y pecadores”, “La Casa del Mar”, “El hipnotizador” y “El Lobista”.