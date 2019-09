Los próximos proyectos: de "Robotech" a "The Flash"

Andy Muschietti reveló que tiene en carpeta varios guiones relevantes, aunque se encuentra en el dilema de entregarse a otro gran proyecto o a uno más personal. "No pienso en los temores. Siempre estoy buscando una nueva película. Tengo muchas ganas de volver a escribir y generar una película desde cero. Es un dilema, porque cuando venís de una película con éxito se te abren puertas y los estudios quieren trabajar con vos en proyectos seguros y grandes", dijo el director en entrevista con Télam.

En ese sentido, el realizador comentó: "Tengo el dilema de trabajar en una película más grande o en una más personal y tomar más riesgos. Mientras me divierta haciendo películas, creo que van a ser buenas, es un riesgo que uno toma cuando hace algo más personal".

Uno de los filmes en el que se lo mencionaba era "Cementerio de animales", algo que no se pudo concretar porque Paramount perdía los derechos del libro de Stephen King y Muschietti debía terminar con "It: capítulo dos".

Ahora el director argentino tiene varias propuestas y planes en danza, con títulos como "Robotech" (el clásico animé de los años 80) y "The Flash", el superhéroe de DC Cómics. "«Robotech» es una propiedad complicada. La franquicia no es tan popular en Estados Unidos y necesitás al menos 100 millones de dólares para hacerla. Te chocás con esa limitación, pero el guión está. También hay interés por «Atack On Titan», con Warner. Es una gran película épica de acción y horror", señaló el cineasta.

En el caso de "The Flash", también es una película que le ofrecieron y en la que empezó a trabajar. "La historia está buenísima, pero ahora necesito unas vacaciones y despejar la cabeza para decidir", señaló. "Si querés seguir en la industria tenés que tener varios proyectos al mismo tiempo. Hay muchos factores que influyen, entonces, no sabés nunca cuál va a salir", agregó.