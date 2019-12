Jimena Barón "feliz" por el reencuentro con Daniel Osvaldo

Los rumores de reconciliación entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo nacieron en octubre, cuando el exfutbolista saludó a la cantante por el Día de la madre con fotos inéditas de su relación. Ella lo desmintió, pero ahora apareció una imagen que demuestra que mejoraron el vínculo ya que ambos fueron al jardín de su hijo Momo.

En su cuenta de Instagram, La Cobra publicó una postal familiar con el padre de su hijo Momo donde aparecen abrazados. Este sábado tuvieron la fiesta de egresados del pequeño -que en 2020 comienza primer grado- y se los vio muy sonrientes. "Feliz", escribió ella.

“El señor Daniel Osvaldo llegando tarde, tardeeeeeeee”, arrojó Jimena y luego ambos aprovecharon el momento para sacarse una foto con con "Momo".

Los seres más queridos del pequeño se hicieron presentes en la ceremonia, que contó con la participación de la expareja. Subieron al escenario con los papás de los otros chicos y se desató una fiesta.

Meses atrás, los músicos no se podían ni ver. Ella le recriminaba que era un papá ausente y él la enfrentó molesto por las malas palabras que el niño decía en las redes. Parece que ambos maduraron y se dieron cuenta de que tenían que estar más unidos que nunca para que el fruto de su amor creciera alegre y con toda la contención necesaria.

Hace un tiempo, surgieron fuertes rumores de que el ex jugador y Gianinna Maradona estarían en pleno romance. Sin embargo, Jimena dejó muy en claro que no le importa. "No me jode nada, que el resto haga lo que quiera", había expresado en "Confrontados".