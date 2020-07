Charlotte Caniggia y Yanina Latorre, una pelea de panelistas

Las dificultades económicas llevaron a los canales porteños a un plan austero sustentado en el panelismo, por eso proliferan los programas con un conductor y varios opinadores de turno. En ese contexto irrumpió ahora Charlotte Caniggia, quien debutó en el ciclo que conduce Pampita, y lo hizo justo cuando estaba pautado una nota en el móvil con Yanina Latorre, una especialista del rubro.

“¿Qué consejo le das a Charlotee? Algo que le pueda servir para su carrera”, le preguntó el cronista a la esposa de Diego Latorre. “No, ningún consejo. No me gusta Charlotte como panelista, porque me parece que no tiene contenido, y esto es lo que hace que los panelistas después queden mal”, sostuvo la referente del panel en Los Angeles de la Mañana, programa de El Trece que conduce Angel de Brito.

Pampita la cruzó desde el estudio: “Ay, Yanina, pero hay que darle lugar a gente nueva. Este camino se hace aprendiendo. Uno no nace aprendiendo. Tenés que empezar algún día”.

“¿Por qué se tendría que renovar (un panel) si hay gente que lo hace excelentemente bien? Es lo mismo que con la política. Me parece que no es sentarse a decir nada. ¿Charlotte de qué puede opinar? No sabe ni el nombre de Napoleón Bonaparte”, sentenció Yanina.

Tras la nota, Pampita quiso relativizar la crítica de Yanina y dijo: “Pero igual acá no hablamos de Napoleón, hablamos de actualidad”.

Y.jpg

Pero llegó el turno de que la hija de Caniggia hable en defensa propia: "Yanina Latorre me cae re mal. Me parece que es una vieja que está reloca de la cabeza. La gente vieja no quiere gente nueva en la tele. Ese es el tema. Yo no quiero pelearme con nadie, pero ella no puede opinar de nada si vive hablando pelotudeces. Ella es remala onda desde hace años con mi madre, entonces se la agarra conmigo”.

Angel de Brito introdujo hoy el tema haciéndole una broma a su panelista. “¿Qué te pasa, Yanina? ¿Así te dejó Charlotte? Una paliza te pegó”, chicaneó. "Es maleducada”, fue lo primero que dijo acerca de la hermana melliza de Alexander Caniggia por sus agravios en televisión.

“Lo único que dije es que no está preparada para ser panelista. Es como que me digan que yo no estoy preparada para cantar y me ofenda. ¿De qué puede opinar? No sabe de actualidad. Hay gente que es modelo y es culta, que estudió y que leyó. Porque no es que sos modelo y sos tarada. Pero Charlotte Canniggia no sabe quién es Napoleón Bonaparte. No sabe quién es nadie. No sabe de ropa, no conoce la Argentina. ¿De qué puede hablar? Posta lo digo. Bastardea nuestra profesión”, consideró Latorre.