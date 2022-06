Entrevista a Charles Roberts, Presidente del Jockey Club de Rosario

-¿Hay algún evento que hacía mucho que no se realizaba y logró una gran convocatoria de socios?

El año pasado pudimos retomar los encuentros, con la entrega de premios incluida que se da tras la finalización de diversos torneos. Estos eventos siempre congregan. Hubo encuentros con música, al atardecer, organizados por las distintas subcomisiones, que tuvieron una excelente convocatoria. Vemos que el socio esta ávido de participar y disfrutar del club, por ello generamos en todas las áreas todo tipo de actividades.

Un ejemplo fue el after realizado por la subcomisión de Polo, donde se reunió gente de todas edades; lo mismo sucedió en Rugby con el cuarto tiempo y en Hockey.

Desde la reapertura de actividades, cada entrega de premios, cada propuesta que pensamos, como la Gala de Ballet que ofrecimos en La Dulce en marzo de este año, fueron momentos de mucha alegría y gran participación de nuestra comunidad.

-¿Qué tipo de eventos deportivos o sociales están planificados para este año?

Cada disciplina avanza con su planificación anual que incluye un calendario de excelentes torneos y encuentros.

Este año estaremos celebrando los 120 años de Esgrima, una de las disciplinas más antiguas y tradicionales de nuestra institución. Y el domingo 18 de septiembre, el club festeja su cumpleaños número 122, por lo que estamos preparando un fin de semana para que todos disfruten con variadas propuestas de entretenimiento.

-¿Cuáles notan que son las expectativas de los socios en cuanto a los servicios que ofrece el club?

Las expectativas son múltiples, de acuerdo a los gustos e intereses de cada uno. Hay quienes disfrutan del encuentro con amigos y de la vida social; están los deportistas que practican más de una disciplina, y por supuesto está presente en los socios la plenitud y el bienestar que brindan nuestra arboleda, nuestros espacios verdes tan lindos y tan bien cuidados. Eso es inigualable.

-El día que deje su presidencia, ¿cómo le gustaría ser recordado?

Como una buena persona. Un buen tipo. ¿Acaso hay algo más importante? Me asumo como un gran entusiasta, promotor de ideas y de nuevas obras que sirvan para mejorar la experiencia de vida en el club. Desde chico, por circunstancias de mi familia, sentí que el club me contenía, me brindaba esa sensación de "segundo hogar". Este es un sentimiento que nos une a muchos. Y a modo de agradecimiento, por tanto, desde este lugar de gestión quise devolver un poco de todo lo que el Jockey Club de Rosario me ha dado.