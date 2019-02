Un saludo para todos los que me conocen

Tal vez haya sido el apuro o un desliz propio de quien empieza a manejarse en ámbitos que no le son tan conocidos. Pero el anuncio público de la candidatura a concejala de Susana Rueda, ayer a la mañana desde el bar El Cairo, tuvo algunos detalles que no pasaron desapercibidos. Uno fue que eligiera a un ex compañero de trabajo para confirmar su nominación. Con lo que la entrevista periodística radial se pareció demasiado a una charla de amigos. Lo segundo fue que se disculpara al aire con sus colaboradores del programa de televisión que estaba por retomar en marzo. Muchos integrantes de su equipo parece que se enteraban en ese momento que ya no hará el programa, a raíz del hermetismo con el que se manejó la información. Y para el final, cuando agradeció a la empresa que la vistió todos estos años. O sea, un chivo comercial en medio de un lanzamiento para concejal. Y todo en el mismo bloque.

La decepción de la tropa propia

No es ninguna novedad que una cantidad importante de productores agropecuarios se siente mucho más cerca de Cambiemos que del peronismo. Pero fue un ex presidente de la Sociedad Rural Argentina quien puso en palabras la compleja situación actual. Hugo Biolcati dijo que está decepcionado con la gestión de Macri y advirtió que el gobierno se equivoca si cree que tiene asegurados los votos del sector. "Cómo están las cosas, cuesta mucho levantar cabeza", tiró el ex dirigente. De todas maneras, para tranquilidad del oficialismo, adelantó que casi con seguridad volvería a votar a Macri. "Desde ya que el kirchnerismo causa repugnancia en el campo, pero si surgiera una alternativa alejada de los dos podría ser interesante", deslizó sin tapujos. ¿Cual sería esa opción? "Lavagna podría ser, pero el ciudadano común no lo conoce", dijo para bajarlo de la carrera.

Acusación que va a la Justicia

"Chorra", escribió Amalia Granata en su cuenta de Twitter poco después de que Andrea del Boca saliera al aire en Intrusos. "Cuando no llegues a fin de mes, acordate de Andreita que con los 36 millones de tus impuestos se pasea con el abogado por todos los canales ensuciando al papá de la hija para desviar la causa", escribió Granata mientras Del Boca contaba como fue el infierno que le tocó vivir a su hija. El papá de la pequeña es Ricardo Biasotti, amigo de Granata. Lo cierto es que el virulento cruce se dirimirá en la Justicia; si Granata no se retracta, Del Boca instruyó a su abogado para que le inicie acciones legales por calumnias e injurias.