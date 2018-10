Quieren evitar la suba del boleto

Puede ser que esta vez el legislador peronista consiga el ansiado apoyo de los senadores para que su proyecto sea ley y se evite así un nuevo aumento del boleto. El pasado jueves, la Cámara de Diputados de la provincia otorgó media sanción a un proyecto de ley presentado por Luis Rubeo, mediante el cual sectores de la economía como las grandes cerealeras y financieras van a tener nuevas cargas impositivas. Por lo que la provincia tendrá los recursos que necesita para evitar trasladar costos al bolsillo de quienes usan diariamente el transporte público de pasajeros. Aunque el peronista no está solo. El socialista Rubén Galassi unificó un proyecto similar al de Rubeo. Mientras este duplica un fondo existente sin subir tributos, Galassi impulsa una suba inmobiliaria a bancos y cerealeras, e ingresos brutos a cerealeras. Bien por los dos.Cuando falta justo un año para las elecciones presidenciales, en el gobierno aspiran a que pase el verano para poder poner el motor electoral en marcha. El plan ―no escrito― tiene una serie de variables económicas clave: que se estabilice el dólar y pase varios meses sin sobresaltos, que la inflación empiece a dar muestras de reducirse, que los nuevos acuerdos paritarios les den un respiro a los salarios en los últimos dos meses del año, y que las tasas puedan bajar para que la actividad económica levante. En el mientras tanto, la agenda política que buscará instalar el gobierno girará en torno a ejes que no tienen que ver con la economía, como la lucha contra la corrupción, el combate al narcotráfico y la inserción de Argentina en el mundo, que tendrá como eje la cumbre del G20 a fines de noviembre. “Necesitamos tres o cuatro meses de estabilidad, si no vamos a tener un problema”, reconoce un alto funcionario nacional.

Mala noticia para Francisco

Hace cuatro años Omar Caballo Suárez, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, se mostraba sonriente junto al Papa Francisco, en pleno Vaticano. El sindicalista le acababa de notificar al Pontífice que había abierto, dentro de su gremio, una radio en su honor (la radio web "Papa Francisco"). Bergoglio, fiel a su estilo, hasta se permitió una humorada: "Con ese nombre la emisora va a quebrar". El inocente chiste es hoy una triste realidad. La estación, en la que después de varios recortes trabajaban 16 personas, acaba de cerrar. La crisis de esta radio se agudizó a partir de que Caballo fue detenido, en septiembre del 2016 por los delitos de asociación ilícita y extorsión.