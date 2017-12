Putin se erige en el garante de la estabilidad de Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció ayer que concurrirá como candidato independiente a las elecciones presidenciales de 2018 en las que buscará su cuarto mandato, al tiempo que se presentó como garante de estabilidad para el país, durante su tradicional conferencia anual que ofreció en Moscú. Las elecciones de marzo del próximo año y temas de la actualidad internacional —como las crisis de Corea del Norte, Ucrania o la guerra en Siria—, así como las acusaciones de injerencia en las elecciones de EEUU fueron los principales temas de su rueda de prensa de casi cuatro horas ante más de 1.600 periodistas rusos y extranjeros. Al presentarse como candidato independiente, Putin espera recibir un amplio apoyo de los partidos políticos y la sociedad rusa. Su reelección se da por segura. Una encuesta del Centro Levada le otorga casi el 70 por ciento de los votos.

Putin se presentó también como garante de la estabilidad en su país, mencionando en varias ocasiones la situación convulsa de los últimos años en Ucrania y recordando la evolución de su país desde la disolución de la Unión Soviética en los años 90. Putin está al frente de Rusia desde 2000: primero desde la presidencia, luego desde la jefatura de gobierno y después de nuevo desde el puesto más alto del Kremlin. También se presentó como garante de la estabilidad económica, destacando la superación de la recesión que azotó al país en los últimos tres años.

Al ser preguntado por la ausencia de figuras de peso que le hagan frente en la oposición, Putin respondió que su papel no es construir adversarios y criticó que la oposición no sea capaz de presentar un programa convincente. Al respecto lo interpeló una de las posibles candidatas a la presidencia, la ex estrella televisiva Xenia Sobchak, que le habló desde el lugar de la prensa tras acreditarse como corresponsal de la televisión opositora Dozhd. De otra forma, alegó, no podría hablar con Putin porque éste se niega a debatir en televisión con otros candidatos.

Putin criticó que la oposición no tenga ningún programa positivo que ofrecer e incluso acusó a Sobchak de presentarse solamente como la candidata "contra todos", cuando ésta le preguntó sobre las opciones reales de la oposición en los comicios.

Putin criticó también a Estados Unidos, a quien acusó de no cumplir los acuerdos de control de armamento. Sin embargo, alabó a Trump por su intento de mejorar las relaciones con Moscú y por sus éxitos económicos en el país. Al mismo tiempo volvió a rechazar las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses del año pasado, y aseguró que es una "tontería" que ha sido "fabricada por opositores de Trump" para deslegitimarlo e impedir que mejore las relaciones con Rusia, dijo Putin.

En cuanto a la crisis por el programa nuclear de Corea del Norte, Putin llamó a la contención a Estados Unidos y al país comunista, para "frenar esta espiral, que es muy peligrosa", dijo, al tiempo que repartió responsabilidades: Washington lleva a cabo maniobras militares cerca de Corea del Norte mientras Pyongyang reacciona con más pruebas de misiles. "Corea del Norte no ve otro camino para asegurar su existencia", añadió.

