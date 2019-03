Juan Guaidó fue recibido en Olivos por el presidente

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela reconocido por la Argentina y otras 53 naciones, llegó ayer a Buenos Aires y se reunió con el presidente Mauricio Macri en Olivos.

Luego dio una conferencia de prensa en la Cancillería argentina. Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional, que fue el órgano político que lo designó presidente interino de Venezuela, al desconocer el segundo mandato que Nicolás Maduro inició el 10 de enero pasado. Numerosos países y organizaciones internacionales no reconocieron en su momento las elecciones de mayo de 2018, de las que surge la reelección cuestionada de Maduro. "El bloqueo de la ayuda en Venezuela es la respuesta de un régimen que no quiere al país. Esperemos que esta gira sirva para el cese de la usurpación que están haciendo", sostuvo Guaidó, en una conferencia de prensa en la sede de la Cancillería. "Los argentinos son testigos de la migración venezolana. Agradecemos profundamente a Mauricio Macri por el gesto que tienen. Es conmovedor ver en la Plaza San Martín a miles de compatriotas". Agregó: "Acá no hay un problema de guerra y paz, sino entre la dictadura y la democracia. Este encuentro (con Macri) es histórico. Queda atrás maletines de dinero, queda atrás la corrupción y viene una etapa para recuperar el empleo. Hoy anunciamos la vuelta a casa de muchos venezolanos", remarcó el joven visitante.