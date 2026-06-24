El papa León XIV saluda con la mano al salir tras su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
Personal de los servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras el ataque aéreo ruso en Druzhkivka, región de Donetsk, Ucrania, el miércoles 24 de junio de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)
El primer ministro británico, Keir Starmer, sale del número 10 de Downing Street para dirigirse a la Cámara de los Comunes para su sesión semanal de preguntas al primer ministro en Londres, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Alastair Grant)
Gente compra comida en un mercado improvisado rodeado de edificios dañados cubiertos por una obra de un artista callejero, junto a un gran mercado destruido hace poco por misiles rusos en Kiev, Ucrania, el lunes 22 de junio de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)
Una mujer pasa junto a un mural que representa a un robot humanoide que se alza imponente sobre lugares emblemáticos en la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China en Pekín, el lunes 22 de junio de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)
Turistas pasan junto a la estatua de bronce de un joven jinete a caballo, conocida como el Jinete de Artemision, que data del año 140 a. C., en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, Grecia, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)
Pasajeros esperan un tren en un andén en la estación central de Fráncfort, Alemania, el 24 de junio de 2026, tras una caída de servicio general en la red de Deutsche Bahn. (Foto AP/Michael Probst)
Una pareja de recién casados se resguarda del intenso sol mientras espera para reunirse con el Papa León XIV durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
Fieles de Malawi bailan tras la XIV audiencia general semanal del Papa León XIII en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
Personas con coronas de flores y vestimenta tradicional lituana bailan para celebrar el Día de San Juan y el solsticio de verano en la pequeña localidad de Kernave, a unos 35 km (22 millas) al noroeste de la capital, Vilna, Lituania, el martes 23 de junio de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)
Personas vestidas con trajes tradicionales de pueblo lituano celebran el Día de San Juan y el solsticio de verano en el pequeño pueblo de Kernave, a unos 35 km (22 millas) al noroeste de la capital, Vilna, Lituania, el martes 23 de junio de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)
Fieles se resguardan del sol mientras esperan la audiencia general semanal del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
Musulmanes chiítas tocan un caballo que simboliza al caballo que transportó al Imam Hussein durante la batalla de Karbala, en una procesión de Muharram, en Lahore, Pakistán, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/K.M. Chaudary)
La gente se refresca en la Piscina Romano ante la previsión de una ola de calor en toda Italia, en Milán, Italia, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)
El rey Carlos III de Gran Bretaña recibe una camiseta de críquet firmada durante su encuentro con las integrantes del equipo femenino de críquet de refugiadas afganas en Clarence House, Londres, el miércoles 24 de junio de 2026. (Yui Mok/Pool Photo vía AP)