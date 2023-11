¿Dijo "genocidio"? El Papa desató una tormenta con sus palabras al recibir a palestinos

Francisco habló sobre el sufrimiento tanto de israelíes como de palestinos después de sus reuniones, que fueron organizadas antes del acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas y se anunció un cese temporal de los combates. Francisco no se refirió al acuerdo, que marcó el mayor avance diplomático desde que estalló la guerra tras el ataque de Hamás el 7 de octubre contra el sur de Israel.

“Aquí hemos ido más allá de la guerra. Esto ya no es guerra, esto es terrorismo”, dijo Francisco a la multitud. “Por favor, sigamos adelante con paz. Oren por la paz, oren mucho por la paz”.

También pidió a Dios que ayudara tanto al pueblo israelí como al palestino a “resolver problemas y no seguir adelante con pasiones que al final están matando a todos”.

Francisco ha pedido repetidamente el fin de la guerra y ha tratado de mantener la típica neutralidad diplomática del Vaticano en los conflictos. El Vaticano está particularmente preocupado por la difícil situación de los cristianos en Gaza.

El ataque de Hamás el mes pasado mató a unas 1.200 personas en Israel. Los ataques de represalia de Israel contra Gaza han matado a más de 11.000 personas, según las autoridades sanitarias palestinas.

Los miembros de la delegación palestina dijeron que estaban sorprendidos por el profundo conocimiento de Francisco sobre el precio que la guerra ha causado al pueblo de Gaza y dijeron que utilizó el término “genocidio” para describirlo durante su reunión privada.

79675786nu.jpg

No hubo periodistas presentes durante ninguna de las reuniones.

“Sabía que Gaza no tiene agua”, dijo Shireen Hilal, que vive en Belén, en Cisjordania, pero formaba parte de la delegación. “Él sabía que no había electricidad. Sabía que no hay medicina”.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que no creía que Francisco hubiera usado ese término.

“Utilizó los términos que utilizó durante la audiencia general y, de todos modos, representan la terrible situación que vive Gaza”, dijo Bruni.

Pero los palestinos redoblaron su apuesta. “Diez personas lo oyeron”, dijo otro miembro de la delegación, Suhair Anastas, que salió de Gaza la semana pasada con su hija, entre los que se les permitió salir porque ella también tiene pasaporte canadiense.

Francisco a menudo provoca alborotos diplomáticos con sus comentarios improvisados. Ha utilizado el término “genocidio” antes en referencia a los ataques turcos de la era otomana contra los armenios y, más casualmente, estuvo de acuerdo cuando se le preguntó si los abusos católicos contra los pueblos indígenas en Canadá equivalían a un genocidio.

Israelíes

Los familiares israelíes, por su parte, agradecieron a Francisco por recibirlos, pero algunos expresaron su consternación porque no tuvo más tiempo para escuchar a todos los miembros de la delegación. También cuestionaron su uso del término “terrorismo” sin decir quién lo había cometido. Expresaron su esperanza de que pudiera utilizar su autoridad moral para ayudar a liberar a todos los rehenes.

Evgeniia Kozlova, la madre rusa de Andrey Kozlov, de 27 años, que fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre en un festival de música en el sur de Israel, temía que el acuerdo de liberación de rehenes dejara a su hijo en manos de Hamás durante años.

“Conocemos los términos del intercambio de 50 rehenes. Son mujeres y niños”, dijo. Recordando que Israel tardó cinco años en liberar al soldado israelí detenido Gilad Shalit, “si cada uno de los rehenes restantes es liberado una vez cada cinco años, entonces mi hijo regresará en 1.000 años”, dijo.

Rachel Goldberg, cuyo hijo Hersh Goldberg-Polin también fue secuestrado en el festival de música, instó a Francisco y al resto del mundo a trabajar para que todos los rehenes sean liberados.

“Y mientras tanto, nos gustaría que la Cruz Roja Internacional o cualquier otra organización de ayuda humanitaria en el planeta Tierra fuera a ver a cada rehén y nos dijera: ¿Están vivos? ¿Han sido tratados? ¿Están recibiendo la atención que necesitan?” ella dijo.

Acuerdo

La ONU, Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea (UE) y países árabes saludaron ayer el acuerdo entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas de tregua a cambio de liberación de rehenes y pidieron acelerar el envío de ayuda humanitaria a Gaza.

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que estaba “extraordinariamente satisfecho” por la próxima liberación de los rehenes.

El anuncio del acuerdo fue hecho horas antes por Qatar, que ofició de mediador junto a Estados Unidos y a Egipto.

Según los términos anunciados, Hamas liberará a partir de hoy 50 de los 240 rehenes secuestrados -entre los que hay una veintena de argentinos- durante sus ataques en Israel del 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos, en su mayoría civiles.