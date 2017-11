Kempes: "Creo que somos muy injustos con Messi"

El exfutbolista, campeón del Mundo en Argentina '78, y actual comentarista deportivo de Espn Mario Alberto Kempes pasó por el sillón del Facebook Live de La Capital en el marco de la presentación de su autobiografía. "El Matador", el libro que repasa su historia desde su Bell Ville natal, y su exitoso paso por Central hasta la actualidad.

Pasan los años y El Matador no pierde la humildad y sencillez que lo caracterizó siempre, a tal punto que admitió que no necesita mayor reconocimiento de lo que le brindaron por sus logros obtenidos, tanto con la selección nacional como en los equipos que les tocó jugar.

El cabezazo en el partido amistoso en 1995 ante Newell's en el Gigante. "Debe ser el sexto gol de cabeza que hice en toda mi vida, pero valió la pena porque fue en el mismo arco que le hice a Polonia y también de cabeza", rememoró entre risas.

Su salida de Central y el descontento de los hinchas auriazules. "No, para nada. Siempre me he enamorado mucho de los equipos en los que he jugado: cuando me fui de Instituto pensé que se me terminaba el mundo, lo mismo cuando me fui de Central al Valencia".

La experiencia de haber sido dirigido por Timoteo Griguol en Central. "Le doy mucha importancia a Griguol porque educaba para la vida. Te volvía loco porque lo primero que hacía el jugador era comprarse un auto para conquistar el mundo. Entonces le decía a todo el mundo que la prioridad era la casa, después el coche", recordó.

Embed

El particular festejo tras la obtención del Mundial '78. "No pude tocar la Copa. Estuve como dos semanas, tal vez más, en los que estaba como en una nube por lo que habíamos logrado, por nosotros y por el fútbol argentino".

La vuelta repentina del Mundial de España '82. "El problema no fue un problema de personalidades, egoísmos, sino justamente que había muchas figuras y no había equipo. Nos equivocamos desde la cabeza visible hasta el último jugador. La concentración en Villa Gioyosa no fue la misma que en José C. Paz, en el '78. Ahí no se nos escapaba nada. En España estábamos cerca de la familia y nos íbamos de nuestro hábitat natural".

¿De quién es hincha? "Soy de Instituto, el primer amor... como se dice", respondió sin dudarlo, pese a que es uno de los ídolos canallas.

Las críticas a Lionel Messi. "Yo creo que somos muy injustos con Messi. Incluso, hasta a veces yo también lo critico, porque lo veo apático, pero hay muchos que se aprovechan de eso para tener más seguidores en su cuenta de Twitter".