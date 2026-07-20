Miembros del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística de Venezuela recuperan el cuerpo de una de las dos hijas de Yolimar Torres, a quien la familia encontró entre los escombros de un edificio derrumbado por los dos terremotos, en La Guaira, Venezuela, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)