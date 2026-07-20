El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital
20 de julio 2026 · 11:43hs
Agentes de policía detienen a simpatizantes del Partido Janata de la Cucaracha durante una protesta que exigía la dimisión del ministro de Educación de la India en Bombay, India, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)

Agentes de policía detienen a simpatizantes del Partido Janata de la Cucaracha durante una protesta que exigía la dimisión del ministro de Educación de la India en Bombay, India, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)

Mujeres palestinas lloran durante el funeral de Awda Farakhneh, de 53 años, y Ahmed Abu Mokho, de 26, quienes, según las autoridades sanitarias, murieron por disparos del ejército israelí tras un ataque de colonos, Deir Jarir, Cisjordania, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Majdi Mohammed)

Mujeres palestinas lloran durante el funeral de Awda Farakhneh, de 53 años, y Ahmed Abu Mokho, de 26, quienes, según las autoridades sanitarias, murieron por disparos del ejército israelí tras un ataque de colonos, Deir Jarir, Cisjordania, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Majdi Mohammed)

Bomberos apagan un incendio en un edificio residencial tras un ataque aéreo ruso en Pavlohrad, región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el lunes 20 de julio de 2026. (Servicio de Emergencia de Ucrania vía AP)

Bomberos apagan un incendio en un edificio residencial tras un ataque aéreo ruso en Pavlohrad, región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el lunes 20 de julio de 2026. (Servicio de Emergencia de Ucrania vía AP)

Unos jóvenes circulan en motocicleta por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Srinagar, en la Cachemira controlada por la India, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Mukhtar Khan)

Unos jóvenes circulan en motocicleta por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Srinagar, en la Cachemira controlada por la India, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Mukhtar Khan)

Un comerciante retira el agua de lluvia de su tienda tras las fuertes precipitaciones en Srinagar, Cachemira controlada por la India, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Mukhtar Khan)

Un comerciante retira el agua de lluvia de su tienda tras las fuertes precipitaciones en Srinagar, Cachemira controlada por la India, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Mukhtar Khan)

Una joven con un monopatín eléctrico pasa frente a un edificio residencial humeante, destruido por un ataque ruso en el barrio de Lukianivka, en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Una joven con un monopatín eléctrico pasa frente a un edificio residencial humeante, destruido por un ataque ruso en el barrio de Lukianivka, en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Miembros del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística de Venezuela recuperan el cuerpo de una de las dos hijas de Yolimar Torres, a quien la familia encontró entre los escombros de un edificio derrumbado por los dos terremotos, en La Guaira, Venezuela, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Miembros del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística de Venezuela recuperan el cuerpo de una de las dos hijas de Yolimar Torres, a quien la familia encontró entre los escombros de un edificio derrumbado por los dos terremotos, en La Guaira, Venezuela, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Una obra del artista cubano Osmany Betancourt se exhibe en la bahía de La Habana, donde llega el barco Astral de la organización humanitaria española Open Arms, en Cuba, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

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Atletas compiten en la modalidad de tala de troncos de pie masculina durante el Campeonato Mundial de Leñadores, el sábado 18 de julio de 2026, en Hayward, Wisconsin. (Foto AP/Ellen Schmidt)

Atletas compiten en la modalidad de tala de troncos de pie masculina durante el Campeonato Mundial de Leñadores, el sábado 18 de julio de 2026, en Hayward, Wisconsin. (Foto AP/Ellen Schmidt)

Obras de arte expuestas en Yakarta Provoke! Evento cultural 2026 en el parque Menteng, Yakarta, Indonesia. Fotografía: Muhammad Rizky Febriansyah/JNA/Zuma Press Wire/Shutterstock

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Palestinos se reúnen para inspeccionar un vehículo destruido tras ser atacado por el ejército israelí mientras estaba en tránsito, Ciudad de Gaza. Fotografía: Anadolu/Getty Images

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Volcán de pradera en uno de los geoparques nacionales de Mongolia Interior, Liga Xilingol, China. Fotografía: Xinhua/Shutterstock

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El ganado descansa en las orillas del río Danubio después de que sus niveles de agua en Rumania cayeran a los más bajos en tres décadas, Calarasi, Rumania. Fotografía: Inquam Photos/Reuters

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El centro comercial Kvadrat Trade Center arde tras un ataque ruso en el barrio de Lukianivka, en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

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