Historias de terror en la máquina de hacer noticias

“Durante la visita es posible que se encuentren con algún periodista que esté realizando una investigación. Podrán hacerle preguntas y él los acompañará a la sala de redacción para escribir su propia historia”, adelanta Foulques. Quienes acepten el desafío de ser periodistas, tendrán disponible una computadora para escribir su noticia.

Esta historia se la llevarán impresa como si fuese una nota de primera plana del diario La Capital, y en semanas posteriores se publicarán algunas en las redes sociales del museo del diario.

Sobre este taller, que en las vacaciones pasadas tuvo gran repercusión, comenta: “Resultó una experiencia espectacular y los chicos se engancharon de manera inmediata con la propuesta de buscar una noticia”, deseando despertar el mismo interés para esta nueva edición.

terror.jpg

La máquina de hacer noticias

El género de terror siempre produce fascinación y curiosidad entre los más chicos. “En todos estos años de recorrer escuelas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, compruebo siempre lo mismo: de miles de cuentos que se escriben en el aula, solo dos o tres no son de terror o aventuras”, destaca el escritor. Y agrega: “Solo hay que animarlos a escribir, porque tienen muchísima más creatividad que cualquier adulto. El mensaje es ‘vos podés escribir’ , y que dejen de considerar al escritor como alguien inalcanzable, para demostrarles que puede hacer y equivocarse como cualquier otra persona”.

Foulques, de reconocida trayectoria en la promoción de la escritura creativa y el dictado de talleres literarios, publicó varios libros y tres cuentos de terror entre los que se destaca Demasiado miedo, su obra más reciente publicada por Ediciones Homo Sapiens.

rotativa (1).jpg

Entre la escritura y la lectura

“Siempre se repite que los chicos no leen, y quizás no lo hagan con tanta frecuencia como hace dos décadas atrás, pero te sigue sorprendiendo su creatividad, su inocencia y que todavía hay cosas tan simples que pueden sorprenderlos”, dice Foulques, y asegura que la lectura es el pilar y la inspiración de todo proceso de escritura. “Si no lees, no escribís porque —como dijo alguna vez Víctor Heredia— se te gastan las palabras”.

Con muchas anécdotas de chicas y chicos que tomaron contacto por primera vez con la escritura en sus talleres, que se animaron a participar de concursos y convirtieron este ejercicio de crear historias en mucho más que un pasatiempo, el educador muestra preocupación cuando las tecnologías no son bien utilizadas. “El encuentro con la computadora en pleno proceso creativo suele generar distracción en el grupo que asiste al taller y cuesta retomar la actividad, hasta que se dan cuenta que están en un diario de verdad. El mensaje de la máquina de hacer noticias no es una computadora, es el chico o la chica, ese periodista”, destaca Foulques.

En el contacto con las infancias que mantiene desde hace años también describe el momento que más disfruta como tallerista. “Cuando les pregunto por alguna situación que vivieron en el día, me gusta descubrir cómo brillan sus ojos cada vez que alentamos la creatividad”, concluye el escritor.

Los interesados en participar del taller que está organizado por el Museo Diario La Capital deben contactarse al teléfono 4228805, de lunes a viernes de 8 a 14. Los cupos son limitados y con inscripción previa.