Aventuras en un mundo de tesoros, barcos y piratas

Cuando era más chico, Santiago (15 años) descubrió en la biblioteca de su casa una vieja edición de La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. Era una publicación en inglés y entonces sólo pudo entender el título de la novela de aventuras del escritor escocés, editada por primera vez en 1883.

Decidió entonces buscar en bibliotecas y librerías una versión en castellano de ese libro que le había llamado tanto la atención.

"La historia —cuenta Santiago— es sobre un chico (Jim Hawkins) que encuentra un mapa. Se lo da a unos amigos, buscan una tripulación y van a una isla a buscar el tesoro del capitán Flint", descripto en el libro de Stevenson como "el más sanguinario pirata que cruzó los mares". Flint acumuló una gran fortuna y la escondió en esa isla. Pero para hallarla, a los jóvenes marineros deberán emprender una difícil travesía cargada de incontables aventuras y peligros, con un motín y la presencia de temibles piratas. El texto inspiró películas, dibujos animados, series de televisión, cómics y hasta videojuegos.

Santiago cuenta que Stevenson escribió muchos libros sobre sus viajes, "agregándoles un poco de imaginación". Del mismo novelista, el joven alumno de secundaria también leyó El diablo en la botella y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. "Este autor me gustó, ya que utiliza imaginación y me encanta cómo cuenta y narra sus historias", afirma. Y en particular sobre La isla del tesoro, disfruta cuando "aparecen cosas que uno no se las espera".

Para Santiago, el ejercicio de la lectura "es una de las mejores cosas que hay", porque le permite ingresar al mundo que le propone el autor. "Este libro, por ejemplo, cuando lo leo me siento en un mundo de piratas, barcos y tesoros".

