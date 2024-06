Vuelve al Monumento la Marcha "Ni un pibe menos por la droga"

"El lema de este año invita a que todas las organizaciones y en la prevención no solo de sectores vulnerables sino de la sociedad en su conjunto. Por eso ya comenzamos reuniones con organizaciones sociales, civiles, religiosas, equipos de salud mental de los hospitales, entre otros", mencionó el referente de la Pastoral Social de la Drogadependencia, Fabián Belay. El objetivo de "Rosario, cuna de redes" es entrelazar a todos los actores sociales, empresariales y políticos y que a la mesa se sienten provincia y municipio.

farofa4.jpg

Madres territoriales

Otra actividad complementaria al acto en el Monumento será este viernes y sábado en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Pellegrini al 3300, donde participarán las "madres territoriales". Se trata de mujeres que asisten a familias con integrantes en conflicto. Son actores sociales surgidos de una problemática personal con sus hijos y que a partir de su propia experiencia son "una guardia de urgencias en Rosario: ayudan a otras familias a recurrir a la Justicia o las acompañan a un hospital o centro de salud en pleno proceso de crisis", destacó Belay. Son 40 "que valen oro", según mencionaron.

Foco en el consumo

Antes de reunirse este martes con sindicatos y empresarios, el sacerdote hizo su reflexión ante La Capital sobre la penetración de la droga en todos los sectores sociales. "Tenemos que tejer redes comunitarias en todos los niveles, los altos, medios y los más vulnerables. El individualismo nos está impidiendo hasta que la gente pueda ponerse de acuerdo en un consorcio", ironizó, para proseguir: "Se habla mucho de violencia, de delincuencia, de narcotráfico, de inseguridad, pero no estamos problematizando y generando conciencia crítica sobre el consumo en Rosario. Desde la sociedad civil hay que poner en palabras cómo se reduce la demanda, que no es solo una tarea del Estado sino que involucra a la sociedad. De una vez por todas debemos hacernos cargo de lo que nos está pasando al interior de las familias y del tejido social".

farofa1.jpg

Espacios para contener

Otro tema vinculado al consumo problemático es la repitencia en la secundaria escolar que lleva a muchos pibes a alejarse de las instituciones educativas. "No hay ofertas para brindarles a las adolescencias espacios de acompañamiento, contención y recreación. Este lugar que antes ocupaba la escuela hoy está desdibujado y hay disfuncionalidad. Los clubes de barrio en sectores vulnerables son contados con los dedos de una mano, pero sí la captación de los pibes por el narcotráfico está a la orden del día. Nos debemos un llamado a la reflexión, de qué nos pasa que no podemos organizar una buena contención en función de los niños y adolescentes. No podemos hacer agua como sociedad, los pibes nos lo están reclamando de alguna manera".