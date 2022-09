Una vida soñada en un lugar perfecto contada como un thriller psicológico

Pero la película, además, no ha dejado de aparecer en los medios en dos años, desde la abrupta partida de Shia LaBeouf, que fue reemplazado por Styles, hasta la intriga avivada en torno a la relación fuera de cámara de Wilde y Styles. Luego estuvo el extraño momento a principios de este año cuando a Wilde le entregaron en público documentos relacionados con la separación de su ex Jason Sudeikis y, finalmente, LaBeouf que decidió impugnar la narrativa sostenida por los medios durante dos años de que había sido despedido para leugo aclarar que renunció.

NO TE PREOCUPES CARIÑO - TRÁILER #2

Como sea, “No te preocupes cariño” comenzó a transitar su camino por sus méritos cinematográficos. El film tuvo su estreno mundial en el reciente festival de San Sebastián donde Wilde fue nominada a los premios de la audiencia, luego se presentó en el Festival de Venecia en el que la directora recibió el premio Graffetta d’Oro y ahora llega a Rosario, donde se estrenará este jueves en los cines locales.

El film tiene como protagonistas a Alice (Pugh) y Jack (Styles) que tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad experimental de la compañía en donde los hombres que trabajan para el Proyecto Victoria de alto secreto viven con sus familias. El optimismo por el estilo de vida de la sociedad en los años 50 que tiene el Director General, Frank (Kris Pine), visionario corporativo y Coach Motivacional de Estilo de Vida, ancla todos los aspectos utópicos de la vida diaria y unida en el desierto.

image - 2022-09-20T190343.174.jpg El film tiene como protagonistas a Alice (Florence Pugh) y Jack (Harry Styles).

Mientras los maridos pasan todos los días dentro de la sede del Proyecto Victoria, trabajando en el “desarrollo de materiales progresivos”, sus esposas -incluida la elegante compañera de Frank, Shelley (Chan)- se dedican a disfrutar de la belleza, el lujo y el desenfreno de su comunidad. La vida es perfecta, con todas las necesidades de los residentes cubiertas por la empresa. Todo lo que piden a cambio es discreción y un compromiso incuestionable con la causa de la ciudad de Victoria.

Pero cuando empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada, Alice no puede evitar cuestionarse qué están haciendo en Victoria, y por qué, y cuánto está dispuesta a perder Alice para sacar a la luz lo que realmente ocurre en este paraíso. Wilde habló recientemente con The Associated Press sobre su visión y por qué Alice es la heroína necesaria en este momento.

16625859812942.jpg Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine y Olivia Wilde en el Festival de Venecia.

¿Cuáles eran algunas de las grandes ideas que querías explorar?

Quería hacer lo que la guionista Katie Silberman y yo siempre describimos como una película de Caballo de Troya: algo que por fuera es hermoso y entretenido, pero una vez que entras, en realidad es mucho más complejo y potencialmente desafiante. También entendí realmente que esta sería una oportunidad para que una actriz verdaderamente traccione la trma. Era una heroína que quería ver en la pantalla. Quería crear un personaje con una actriz que representara el tipo de mujer que siento que nuestra sociedad necesita.

Originalmente tenías la intención de interpretar el papel de Alice. ¿Te alegró esa decisión de dar un paso atrás y asumir un papel secundario?

Sí. No hay una parte de mí que lo quiera de otra manera. Creo que lo que hizo Florence con este papel es singularmente brillante. Este personaje es una heroína para todos los tiempos. Y ella, como actriz, es esta rara combinación de habilidad dramática, comedia brillante y una heroína de acción que puede correr como Tom Cruise. ¿Qué actriz puede hacer acrobacias y lograr estas increíbles acrobacias emocionales y hacerlo sin esfuerzo con un acento que ni siquiera es suyo? Es como hacer malabares boca abajo en el ala de un avión.

Has hablado de algunas de tus influencias estilísticas, desde la fotografía de Slim Aarons hasta los thrillers eróticos de Adrian Lyne. ¿Cuáles fueron algunas inspiraciones?

Soy una gran admiradora de la iconografía de la década de 1950 y mucho del arte, la arquitectura, los autos, la música. Esta fue una oportunidad para realmente jugar en ese mundo. La influencia arquitectónica de (Richard) Neutra está en toda la película. (El director de fotografía) Matty Libatique y yo nos inspiramos mucho en Alex Prager y su fotografía y la idea de crear ansiedad a través del encuadre y este mundo artificial que sería increíblemente atractivo hasta que miras más de cerca. Y siempre hago interminables listas de reproducción, listas de observación y listas de lectura. Fue una variedad de material realmente divertida. La gente decía, ¿qué es esta película? ¿querés que vea “Réquiem por un sueño”, “The Truman Show” y “Los caballeros las prefieren rubias”, y querés que lea “La mística de la feminidad”, pero también al psicólogo Jordan Peterson?.

78645673.jpg Los personajes vivien en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad experimental en el desierto.

La película está provocando conversaciones sobre algunos de los actos sexuales que se muestran en el tráiler. ¿Fue fuente de conflicto incluir eso?

Oh, sí. Hay muchas cosas que se tuvieron que sacar del tráiler. El MPA (The Motion Picture Association) cayó duro sobre mí y el tráiler en el último segundo y tuve que cortar algunas tomas, lo cual me molestó porque pensé que lo habían llevado a otro nivel. Pero, por supuesto, todavía vivimos en una sociedad realmente puritana. Creo que la falta de erotismo en el cine estadounidense es algo nuevo. Luego, cuando se trata del placer femenino, es algo que no vemos muy a menudo a menos que estés hablando de cine queer. Es interesante porque en muchas películas queer, a los personajes femeninos se les permite tener más placer. El público no es tan puritano como creen las corporaciones. Y, sin embargo, la gente se anoja. Quiero decir, la gente ya está molesta conmigo por esto. Creo que es un testimonio de la película. Queremos ser provocativos. La idea no es hacerte sentir seguro.