Los docentes deciden este miércoles si aceptan o rechazan una nueva oferta salarial

Lejos de un rechazo de plano, o de calificarla de inaceptable (como sí ocurrió con la propuesta anterior de un 5 por ciento en abril y otro 5 por ciento en mayo), Alonso se refirió con un enfoque distinto a lo que se escuchó este lunes en la mesa paritaria.

"Los análisis que nosotros hacemos no tienen que ver con si la propuesta es buena o es mala. Nosotros hablamos de analizar una propuesta dentro de un contexto, donde claramente evaluamos cuál es la fuerza sindical que tenemos, de qué manera fortalecemos la organización, de qué manera mantenemos un vínculo con la comunidad educativa. Creo que todo esto va a formar parte de los debates que se van a estar dando en estos días en todas las escuelas de la provincia y que se va a sintetizar el día miércoles", dijo en relación a la asamblea provincial que tendrá lugar hacia las 18 en la capital provincial.

“Es una propuesta superadora, donde el Gobierno hace un gran esfuerzo, en un momento en que los ingresos caen, y donde el Estado provincial tiene que atender la situación de los trabajadores, pero sin descuidar las inversiones prioritarias en seguridad, salud, obra pública y educación”, remarcó a su turno Goity.

En otro orden de cosas, el líder del gremio de Amsafé hizo referencia a los descuentos por días de paro. "En primer lugar hemos rechazado cualquier intento de descuento. En esto somos categóricos. El gobierno de la provincia incumplió un acta paritaria, que es el acta del 2023. Por lo tanto, hay sobrados motivos para llevar adelante una medida de fuerza y el gobierno no tiene la legitimidad para descontarnos ese día de paro. También hemos manifestado nuestro rechazo al premio por asistencia perfecta, que no es ni más ni menos que el presentismo. Eso también nosotros lo hemos hecho constar en el acta paritaria", destacó Alonso.

Paro nacional de Ctera

Para este jueves la conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación República Argentina (Ctera) lanzó una huelga nacional por 24 horas. Ctera exige la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) "que implica una disminución del salario entre un 10 y un 20 por ciento". También el financiamiento para las escuelas y las universidades públicas y por más presupuesto educativo, recursos para infraestructura escolar, fondos para comedores escolares, financiamiento para programas educativos y un aumento de emergencia a los jubilados".

Alonso confirmó la adhesión en la provincia a esta huelga nacional. "Vamos a llevar adelante este paro nacional que, vamos a dejar bien en claro, tiene que ver con el incumplimiento del gobierno nacional con respecto no solamente a la no convocatoria a la paritaria nacional sino también al envío de fondos a las provincias. Estamos reclamando no solamente que se convoque la paritaria nacional sino que también se envíen los fondos para todas las políticas educativas, entre otras reivindicaciones".

Deuda paritaria 2023

"Para nosotros no es un asunto terminado; vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir exigiendo que el gobierno no lleve adelante ningún tipo de descuento por el día del paro. Volvemos a destacar el gobierno incumplió con la paritaria 2023 hay claros motivos por los cuales nosotros llevamos adelante esta medida de fuerza por lo tanto el gobierno no puede descontar un día de paro a los trabajadores que están reclamando el incumplimiento de la propia patronal. Entendemos que el gobierno tiene que dar marcha atrás con cualquier intento de descontar el salario de los trabajadores por llevar adelante una medida de fuerza".

Asistencia Perfecta

Por otra parte, en declaraciones a la prensa, el ministro Goity señaló que el programa Asistencia Perfecta “fue una política exitosa que el Gobierno va a continuar”. En total, fueron 41.487 docentes de gestión estatal los que percibieron el estímulo proporcional correspondiente a los 15 días de abril.

Finalmente, completó que “vamos a seguir impulsando cambios para garantizar que los chicos estén en el aula y que puedan aprender, que es el principal objetivo”, reiteró.