La lucha despareja entre una madre y la injusticia

“Hasta que la historia de este país no vire no podemos dejar de hablar de estos temas, no podemos habitar en una sociedad cuya cifra oficial es de 90 mil desaparecidos, pero sabemos que son muchos más”, dijo la directora Natalia Berastáin.

Al recibir este premio la guionista y directora Beristáin expresó: “Ante el dolor, la digna rabia. Ante el horror, la belleza. Ante la indolencia, el abrazo. Gracias por ser faro en esta época tan oscura. Desde nuestro quehacer les acompañamos y no nos cansaremos de decirles #NoEstánSolas”.

La información de prensa del film indica que “la lucha del movimiento de mujeres, que se ha fortalecido colmando las calles, reclamando justicia y peleando por sus derechos, va dejando expuesta la triste realidad que viven las mujeres de toda Latinoamérica: la violencia, la trata de personas, los abortos clandestinos que generan miles de desapariciones y muertes que destruyen las vidas no sólo de las víctimas, también la de sus familias”.

“Detrás de las cifras alarmantes hay siempre madres, padres, hermanos desesperados que buscan con tenacidad a sus seres queridos”, afirma y añade: “«Ruido» refleja la vida y el sentir de Julia, una madre que busca hace 9 meses a su hija quien desapareció durante un viaje con amigas. El espectador acompañará a Julia de cerca, y será testigo junto a ella de la inoperancia de la justicia, de la corrupción de las fuerzas policiales que debería buscarla, del dolor y la impotencia del resto de su familia, pero también del acompañamiento de otros que también buscan a sus seres queridos”.

En una entrevista con Milenio, la directora mexicana reveló que pasó mucho tiempo desarrollando este proyecto. “Por diez años he pensado en esta historia; me parece que necesitamos entender que cuando hablamos de cifras de desaparecidos y desaparecidas, estamos hablando de historias de vida, familias rotas y dolores innombrables. La única forma que tengo para hablar de eso es a través del cine”.

“Hicimos lazos con la sociedad civil, con algunas de las personas que viven con este dolor en su día a día; son justo estos lazos y estas personas lo que me hace sentir esperanza por este país”, agregó sobre los verdaderos casos que inspiraron el viaje de Julia dentro del activismo y el reclamo de justicia en la ficción. “Hasta que la historia de este país no vire no podemos dejar de hablar de estos temas, no podemos habitar en una sociedad cuya cifra oficial es de 90 mil desaparecidos, pero sabemos que son muchos más”.

Además del elenco, participan en el filme integrantes de la Asociación Voz y Dignidad por los Nuestros y el colectivo Buscándote con Amor, de Estado de México, lo que genera además un potente cruce entre ficción y realidad.

Natalia Beristáin es directora graduada en el Centro de Capacitación Cinematográfica, se ha consolidado como cineasta gracias a multipremiados trabajos como “Los Adioses” (2018) que recibió el Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Morelia y participó de la Selección Oficial Roma Film Festival, y “No quiero dormir sola” (2012), que participó de la Semana de la Crítica en la Biennale de Venezia. En televisión ha dirigido distintos episodios para series como “Historia de un Crimen: Colosio”, “Luis Miguel la Serie” y “Mosquito Coast”, entre otras.