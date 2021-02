malambo2.jpg “Deberíamos tener un entorno y un contexto más amplio para lo nuestro”, dijo Bravo.

¿Cómo surge Soy Malambo?

La agrupación de Soy Malambo está formada hoy por ocho bailarines, en su momento surgió con cinco bailarines y un percusionista. Siempre digo que cuento con bailarines, pero a la vez la mayoría son músicos, algunos con título y otros con mucho escenario. La formación es una idea que tenía en la cabeza desde hace tiempo, que era hacer malambo de fantasía en Rosario. Desde 2014 y 2015 venía dándome vueltas y nunca me animaba a comentarlo. En ese tiempo yo entrenaba y me preparaba en malambo norteño convencional, para competencias y certámenes, lo cual es muy sacrificado tanto en tiempo como económicamente, y me daba cuenta que en Rosario no había nada de lo que yo había mamado durante toda mi vida.

¿Qué singularidades tiene el malambo de fantasía?

Es el malambo que van a ver arriba del escenario, es lo que se arma para el show, con boleadoras, trajes y demás, pero no quería dejar de hacer malambo norteño, entonces me pregunté por que no hacer las dos cosas. Cuando hablamos de norteño inconscientemente incorporás el otro estilo, malambo sureño. Cuando me quedó claro lo que quería hacer decidí llamar a Juan Aguirre, un muchacho con mucha experiencia en malambo de competencia, y comentarle mi idea, armar un grupo en el cual yo me encargaría del malambo de fantasía y él del malambo de competencia norteño y sureño. Y así empezamos a llamar gente de nuestro ambiente contándoles nuestra idea y los objetivos. Hoy ya hace 7 años que estamos trabajando juntos con los cinco muchachos de la primera camada que nunca se fueron y agregamos más bailarines.

Soy Malambo presenta obra "Resonando Identidad"

¿A qué responde “Resonando Identidad”, el concepto y el título del espectáculo?

La creación de esta obra tiene que ver con mi identidad que viene de familia, el legado que me deja mi papa Luis Bravo, el amor y la pasión por nuestras danzas argentinas. En esta obra hay figuras de malambo que me enseño él y no han sido retocadas, otras sí. La música con la cual me despertaba y me dormía tiene que ver con la música que se escuchaba en mi casa, que yo he aprendido durante este recorrido cultural y hoy están en esta obra. Con mi formación a través de experiencias, estudio y hasta discusiones familiares hoy hechas arte. También responde a la identificación de cada integrante de Soy Malambo con la obra por la disciplina misma del malambo, más la actitud de ellos que se pusieron la obra al hombro y se han formado a través de estudios, entrenamientos e investigaciones que han aportado muchísimo. Y por supuesto en cómo se identifica el público al ver nuestra obra, a qué momento de su vida lo lleva. Nunca falta la persona que se acerca y nos dice “me acuerdo cuando bailaba folclore en la escuela” o “me acuerdo que en mi barrio había un grupo que bailaban con boleadoras”. Creo que es una buena manera de revivir experiencias o sensaciones, mostrar nuestra cultura que es amplia, que no se conoce, que hay que valorar y que nos identifica como argentinos.

¿Cómo están viviendo el regreso a los shows en vivo?

Es nuestra primera vez después desde que comenzó esta pandemia. Estamos muy emocionados de volver a las tablas, el arte hace bien, tanto el que lo hace como el que lo ve, y todos fuimos testigos de cómo el arte ha salvado a muchos durante la cuarentena.

¿Cómo es el público de Soy Malambo?

Las características del público son variadas porque hacemos un show para toda familia y de todas las edades, pero tratamos que la gente del mismo palo vea un buen espectáculo. Hay muchas ramas dentro de nuestro folclore, creo que hay gente de arriba que puede hacer que nuestro pueblo conozca más nuestro folclore. Creo que hay gente que tiene mucho poder y no le interesa la difusión del mismo, quitando la posibilidad de que otras personas lo conozcan. Me parece que cada generación depende de las familias para lograrlo. Deberíamos tener un entorno y contexto más amplio para lo nuestro, más trabajo de danza y música folclórica. Tengo un deseo y es que me gustaría que todos los argentinos, y sobre todos los que se van afuera, sepan bailar, tocar un tango o una zamba, porque sólo nosotros tenemos esa posibilidad de representarnos con nuestras propia cultura.