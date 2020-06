En Newell's hay Kudelka hasta fines de 2021

Habemus renovación. Frank Darío Kudelka firmó ayer la extensión de su contrato por un año y medio, con opción a otro año más. Es decir que por los próximos 18 meses será el técnico de Newell's y en diciembre de 2021 tendrá la oportunidad de volver a prolongar el vínculo por otro año, tal es el deseo a futuro de dirigencia para sostener un proceso futbolístico de largo plazo en el Parque. El acuerdo venía madurando y ayer se activó la lapicera. Anoche el club lo presentó a través de un novedoso video institucional mediante sus plataformas digitales. FDK seguirá al comando del equipo que el año que viene jugará la Copa Sudamericana.

Frank Kudelka firmó su nuevo vínculo y también recorrió el Coloso junto a todos los conductores del fútbol leproso. Estuvo con el coordinador de inferiores Enrique Borrelli, el DT de la reserva Federico Hernández, el coordinador del fútbol infantil Raúl Damiani y el director deportivo Sebastián Peratta. Las principales espadas del fútbol rojinegro secundaron a Kudelka en el día de la renovación del contrato con Newell’s.

"Hace un año atrás ya sentimos que habíamos elegido bien y habíamos hecho una buena lectura. Porque Darío nunca dudó en el desafío""Hace un año atrás ya sentimos que habíamos elegido bien y habíamos hecho una buena lectura. Porque Darío en ningún momento dudó en el desafío, a pesar de la compleja situación en la que estábamos en los promedios. Eso nos dio tranquilidad. Siempre habló de ir a pelear arriba y no querer sólo zafar. Que salir de abajo iba a ser una consecuencia del buen trabajo. En el contrato inicial hace un año atrás no quiso premio por salvarse del descenso, el premio era a partir de clasificar a las copas. Todos hoy estábamos convencidos de que había que profundizar y continuar este proyecto”, le confió anoche el vicepresidente leproso Cristian D’Amico a Ovación, más que satisfecho con la renovación de Kudelka. Por el lado del entrenador la gestión estuvo piloteada por su representante Pascual Lezcano.

La renovación del contrato de Frank Kudelka caía de maduro. El DT de 59 años, que llegó al Parque hace un año, no sólo se acopló a las exigencias y el protagonismo futbolístico que requiere Newell’s, sino que además lo hizo apelando a una propuesta táctica ambiciosa, ofensiva y de buen trato de balón, tal como está identificado el club cuando vivió sus momentos más gloriosos. Kudelka engranó en el mundo Newell’s desde el perfil bajo, el trabajo súper profesional y el armado de un equipo compacto en todas las líneas que fue de menor a mayor y terminó clasificando a la próxima edición de la Copa Sudamericana. El entrenador supo darle a Maxi Rodríguez el rol de líder que merece, allanó el camino para el retorno de Pablo Pérez y potenció a jugadores juveniles, como Jerónimo Cacciabue y Aníbal Moreno, que tarde o temprano podrían generarle ingresos extraordinarios a la institución. Por eso la dirigencia jamás dudó sobre la renovación del DT y la intención es que sea el faro de un proyecto futbolístico a largo plazo.

Ni bien terminó la temporada de manera prematura por la pandemia y se instauró la cuarentena obligatoria, en Newell’s activaron el proyecto "renovación” del entrenador. Tanto para la dirigencia, con el vice Cristian D’Amico y el secretario Juan José Concina a la cabeza; como para el director deportivo, Sebastián Peratta, las siglas para la conducción táctica del primer equipo debían seguir siendo FDK. No sólo por la extraordinaria cosecha de puntos (53 por ciento de efectividad) que sirvió para oxigenar el promedio y meter al equipo en zona de copas internacionales, sino por el buen fútbol que intentó practicar Newell’s en todos los partidos, más allá de que a veces logró imponer condiciones y en otras fue superado por el rival. La valoración de Kudelka está sustentada en las "formas” futbolísticas con las que consiguió los objetivos y con la seriedad y la coherencia para manejarse tanto dentro como fuera de la cancha. Logrando, además, que todo el plantel esté compenetrado en el mismo objetivo y alineado en la misma causa.

"Creo que el mundo del fútbol lo ha reconocido a Newell's como uno de los equipos que sabe a lo qué juega""Creo que el mundo del fútbol lo ha reconocido a Newell’s como uno de los equipos que sabe a lo qué juega. A veces sale bien, a veces sale mal, a veces se impone, otras no y eso es normal. Pero cuando jugás contra Newell’s sabés a qué te vas a enfrentar y las armas que tenemos. Esto quedó muy claro en todo el campeonato y es un gran mérito del plantel y el cuerpo técnico, que asumieron esta responsabilidad a mediados del año pasado y la llevaron adelante de muy buena manera. Sí, creo que Darío hizo crecer a Newell’s y es muy importante en este momento. El club logró una identidad de juego con él y va con la historia. Ojalá que no se pierda. Claro que me gustaría que siga y creo que él está muy bien acá”, le había adelantado a Ovación, el director deportivo Sebastián Peratta, en una entrevista realizada el pasado 6 de abril.

Así, el respeto a la idiosincrasia futbolística rojinegra, la promoción de juveniles y la excelente convivencia que tiene con el grupo de jugadores, referentes incluidos, son la razones de la continuidad del proceso liderado por Kudelka.

Las charlas siempre fueron sobre rieles y el acuerdo fue madurando con el diálogo permanente entre el DT y la dirigencia. También el técnico vio con agrado lo que será la pronta llegada de Ignacio Scocco, ya que en varios partidos debió utilizar hasta a Maxi Rodríguez como nueve "mentiroso”. Nacho es un centrodelantero notable que con su cuota de gol puede darle al equipo un gran salto de calidad.

También Kudelka tiene a favor que potenció a varios jugadores que no estaban en el mejor nivel. Entre ellos Mariano Bíttolo, Braian Rivero y Luis Leal, por citar solo algunos nombres. Ni hablar de haber consolidado como opciones de notable proyección a Aníbal Moreno y Jerónimo Cacciabue.

La firma de ayer de Kudelka fue el primer paso que dio la dirigencia que ahora comenzará a tratar uno por uno los casos de los futbolistas a los que se les vence el contrato y habrá que definir sus continuidades si el DT lo considera oportuno. Ellos son: Mauro Formica, Cristian Lema, Mariano Bíttolo, Rodrigo Salinas, Lucas Albertengo, Matías Orihuela y los arqueros Nelson Ibáñez y Ramiro Macagno.

Claro que Kudelka también tendrá mayores exigencias por contar con un plantel cada vez más calificado. Y los objetivos deberán ser superadores. Lo cierto es que Newell’s y Kudelka ahora van por más.

"Kudelka nunca estuvo en duda"

El vicepresidente de Newell’s, Cristian D’Amico, ayer le manifestó a Ovación que “ya firmamos el contrato con Kudelka. No fue para nada complicado llegar a un acuerdo, al contrario. Fue muy fácil negociar. Había una gran predisposición de ambas partes. Estoy muy agradecido como dirigente a Darío y a todo su cuerpo técnico porque facilitaron las cosas. Sabíamos que la continuación de este proyecto no estuvo en duda nunca. Encontramos en Kudelka y sus colaboradores a personas que entendieron perfectamente la idiosincrasia de nuestro club y lo importante es que para nosotros es el proceso formativo y nuestra historia”.

Además, D’Amico contó que "Darío tuvo por lo menos un sondeo de afuera y todos sabemos que en el exterior se vive otra realidad económica"“Darío tuvo por lo menos un sondeo de afuera y todos sabemos que en el exterior se vive otra realidad económica. Donde no hay una doble moneda como en nuestro país, en que tenemos el dólar oficial a 70 pesos y el dólar blue (verdadero dólar billete) en 125 pesos. Afuera se maneja la moneda extranjera. Y a pesar de la tentación económica, Darío priorizó este proyecto futbolístico e institucional. Nos pone muy contentos y nos permite seguir pensando en grande”.

“El vínculo es de un año y medio, más la chance de uno más. Es decir que al año y medio nos vamos a sentar y seguramente será para prolongar porque estamos convencidos que en los procesos largos hay más posibilidades de que las cosas salgan bien. Agarró al equipo último en el promedio y clasificamos a la Sudamericana, producto del trabajo mancomunado del plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia”, concluyó.