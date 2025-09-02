La Capital | Economía | plazos fijos

Plazos fijos: ¿cuánto rinde un depósito de 500 mil pesos a 30 días?

Con las tasas de interés en alza, los plazos fijos se vuelven un instrumento financiero interesante. Las tasas de interés que ofrece cada banco

2 de septiembre 2025 · 15:57hs
Con la suba de las tazas de interés

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Con la suba de las tazas de interés, los plazos fijos se volvieron una herramienta atractiva para ahorrar en pesos

En un contexto marcado por baja liquidez en la economía, las tasas de interés están en constante suba. En ese sentido, cada vez son más los ahorristas que eligen los plazos fijos, instrumentos financieros de bajo riesgo y fácil acceso, cuyas tasas también se encuentran en alza.

En esa línea, el Banco Central (BCRA) comparte la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen los distintos bancos para realizar un plazo fijo. Para colocaciones a 30 días, las tasas de interés oscilan entre el 38% y 55%, dependiendo la entidad bancaria.

Con una inflación mensual cercana al 2 %, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa a un máximo de 4,5 %, es decir, más del doble que el IPC.

>> Leer más: Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 por ciento

De esta manera, los plazos fijos se presentan como una manera de "ganarle" a la inflación y se vuelve atractivo ahorrar en pesos. El gran problema es que este instrumento financiero es que significa tener el dinero "parado" por, al menos, un mes.

En cuanto a los plazos y montos mínimos, cada banco establece sus propias condiciones, aunque la mayoría mantiene el esquema estándar de 30 días. La tasa ofrecida puede variar según la modalidad de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o bajo condiciones especiales para clientes digitales.

Frente a este instrumento financiero que está ganando popularidad muchos pueden preguntarse: ¿qué ganancia genera un plazo fijo? ¿Cuánto puede rendir en un mes?

¿Cuánto rinde un plazo fijo de 500 mil pesos a 30 días?

Si bien cada banco ofrece una TNA diferente, el promedio de las entidades bancarias ofrece un número cercano al 45% anual. Entonces, si se toma este número como referencia, se puede realizar la cuenta del retorno en pesos que dará un plazo fijo.

Por ejemplo, si se realiza un depósito de 500 mil pesos a 30 días (lo que significa que durante ese mes el dinero no se puede extraer) en una entidad bancaria que ofrece 45% anual de TNA, la Tasa Efectiva Mensual (TEM) será de 3,68%. En palabras simples, el TEM retorno en pesos que recibe el usuario.

De esta manera el retorno en pesos para esta operación específica será, aproximadamente, de $18.500 por mes.

Por otro lado, si la operación es de 60 o 90 días, la tasa de retorno será mayor. Además, hay entidades bancarias que ofrecen una TNA mayor al 45%.

>> Leer más: El Banco Central endurece la regulación bancaria para frenar la escalada del dólar

Tazas de interés que ofrece cada banco

Según la página de Banco Central, donde se informan de manera oficial las tasas, el Banco CMF encabeza la lista con 55%. De cerca lo siguen entidades como Banco Meridian, con 54,25%; Banco Tierra del Fuego, Banco Bica, Reba y Voii (recientemente comprado por Cocos), con 54%, y Banco Mariva con 53 por ciento.

Entre los grandes se destaca Banco Macro, con 53,5% anual BBVA del (53,5%). Además, la entidad le paga 56% a sus clientes Selecta y Preferencial.

En el caso del Banco Santander ofrece una tasa para plazos fijos de 45,3 por ciento.

En el resto de los bancos privados líderes, las tasas para depósitos a 30 días se ubican holgadamente por encima del 50%.

Es el caso del Galicia (58%)y Supervielle (51%), aunque ambos no actualizaron los datos que le envían al BCRA y en la entidad muestran cifras menores.

Entre los bancos públicos, el Nación acaba de subir su tasa al 47% y el Provincia a 48%. El Banco Ciudad se mantiene bajo, en 35 por ciento, según lo informado.

El economista Andrés Asiaín, del Ceso, estuvo en Rosario.

Asiain: "La suba de tasas boicoteó el último motor de crecimiento"

Se realizaron 500 contactos en las rondas de negocios del Santa Fe Business Forum.

Arrancó el Santa Fe Business Forum: fuerte apuesta a la internacionalización

Abrió la segunda edición del Santa Fe Business Forum, en La Fluvial.

Alerta en Santa Fe por los efectos de las tasas altas en la actividad económica

El exministro de Economía Domingo Cavallo.

Crítica de Cavallo a Milei: "Hay improvisaciones del equipo económico"

