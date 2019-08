Mensaje venezolano para Alberto Fernández

Diosdado Cabello, una figura política clave del chavismo, se refirió ayer a las Paso en Argentina. En su análisis, se mostró "alegre" por el resultado pero le envió un mensaje a Alberto Fernández: "Me alegro mucho por el esfuerzo y el valor del pueblo argentino. Ojalá, Dios querido que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él", en clara alusión a la construcción del Frente de Todos que lleva como candidata a vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner.Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, pidió unidad para poder "contra el imperio".

Como explicándole a Fernández lo sucedido el domingo indicó que el triunfo del Frente de Todos es "un pueblo eligiendo «No» al neoliberalismo" y agregó: "Ojalá no lo defrauden". Para Cabello, "el único que entendió eso fue Néstor Kirchner, lo entendió perfectamente".