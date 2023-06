Los dólares paralelos se agitan a medida que avanza la agenda electoral

El MEP quebró un nuevo récord nominal y el blue subió 2 pesos. El BCRA vendió u$s 125 millones en una plaza tensa. Las acciones, para arriba

El Banco Central (BCRA) terminó la semana en posición vendedora y con un rojo de u$s 204 millones, luego de que este viernes volvió a desprenderse de u$s 125 millones en el mercado único y libre de cambios (Mulc), en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por más de u$s 20 millones.