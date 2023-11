Los constructores locales, en alerta por los anuncios de recorte en la obra pública

“Si se frena la obra pública se para el desarrollo del país”, especificó Llenas porque se trata de infraestructura necesaria desde el punto de vista productivo como social.

Impacto

Por otra parte, en términos de actividad y empleo, el referente de la CAC local señaló que la construcción hoy emplea a nivel formal unos 450 mil operarios, y otros 50 mil en tareas administrativas y mandos medios. Pero además, “tiene un gran efecto multiplicador en la economía, porque cuando trabaja la construcción hay un montón de otros gremios que también lo hacen y eso tiene una implicancia importantísima en el empleo directo”, agregó.

Llenas indicó que los datos que maneja la CAC indican que en la provincia hay muchas obras en curso, cuyo destino también se desconoce. De acuerdo a la información oficial, “hay más de 2.000 obras en ejecución en todo el país y puede haber cerca de 190 en la provincia de Santa Fe”, precisó.

Hasta ahora explicó que en la CAC delegación local aún no tienen información de empresas que hayan paralizado totalmente la actividad o emitido telegramas de despido. Aunque también aclaró que “no tenemos por qué tener esa información pormenorizada”.

Llenas explicó que desde hace varios meses, puntualmente desde abril de 2023, la actividad se viene moviendo “a menor ritmo” porque tanto la Nación como la provincia comenzaron a demorar el pago de los certificados básicos de obra. “Llegamos noviembre con un caudal de trabajo mucho menor a lo que veníamos acostumbrados”, dijo. A esto se le suma la preocupación de un freno total si se cumplen los anuncios de Milei.

Por otra parte, los referentes de LLA señalaron que la idea es avanzar hacia un modelo “a la chilena” que establece convenios de participación público privada en las obras de infraestructura. Ante esto, Llenas indicó que desde la CAC vienen estudiando estas experiencias en el mundo, y particularmente la del país trasandino, y al respecto precisó que los casos de países con mayor libertad económica “en inversión en infraestructura, el esquema público privado no pasa del 12%” sobre el 100% de lo desembolsado. “Esto representa que casi el 90% se hace con inversión directa del Estado porque no puede ser de otra manera debido a que hay obras necesarias, como pude ser la repavimentación de una calle de una ciudad donde no se puede cobrar peaje, donde el privado no participa porque no puede recuperar la inversión”, dijo.

Además, Llenas aclaró que el esquema público privado “no representa que el Estado no pone un peso, porque en algún momento si se consigue un crédito internacional será el que va a devolverlos”.

El referente de la CAC local aclaró que la cámara “está totalmente de acuerdo en que se ejecuten obras con la figura de la participación público privada, pero no todas pueden ser bajo ese esquema”. De hecho, durante el gobierno de Mauricio Macri la esa figura surgió como alternativa _los conocidos PPP_ pero “muchos se paralizaron, no se hicieron y otros se reconvirtieron a licitaciones tradicionales”, dijo Llenas y consideró que así como en ese momento la situación económica del país provocó que muchos inversores no se vieran seducidos por este esquema, “con la situación actual difícilmente los que pueden financiar estos proyectos los consideren atractivos”, finalizó.