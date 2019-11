Hace tan solo unos días la sociedad argentina tuvo la posibilidad de elegir un nuevo rumbo económico, un nuevo gobierno, que seguramente implicará un nuevo golpe de Timón. Uno mas.

Todo parece indicar que volveremos a un esquema de precios intervenidos. Más de 4.000 años de experiencia economía han demostrado que precios regulados no desactivan el flagelo inflacionario (no es causal directo) y que más impuestos no solo que no reduce la pobreza ni mejora la redistribución, sino que las empeora grandemente. Pero insistimos.

¿Cuál sería la función de un precio distorsionado? Los precios en un sistema de libre mercado, incorpora las decisiones de millones de productores (producción) y consumidores (consumo), contempla todas las conductas y con cada interacción va conformando una hoja de ruta sobre la que se basa la tan castigada competencia.

El precio es una guía, una señal que permite decidir que comprar o producir, en que cantidades y a quien. En definitivas activa un sistema de premios e incentivos que estimula el proceso de la mejor continua.

Cuando la época del trueque fue quedando atrás, la moneda en sus distintas versiones fue posicionándose en el centro de esta interacción para permitir el intercambio aceitar el mecanismo económico. Una moneda dura, de oro o plata, con un alto costo de extracción, stocks limitados y por ende un valor que perduraba en el tiempo.

Cuando hablamos de valores, la teoría y práctica económica los separa en dos tipos: valor de cambio, de un bien en relación con el valor de otro bien, es un precio relativo, y valor de uso, subjetivo que tiene para mí, un precio absoluto.

Ya Aristóteles hacía mención a que los intercambios entre personas libres se perfeccionaban solo si al menos reflejan la igualdad entre lo que se entrega a cambio de lo que se recibe.

Por otro lado el valor de cambio, incluye una teoría objetiva, determinada por el costo de producción, la cantidad de horas necesarias para producir ese bien, y una teoría subjetiva: el valor de la cosa está determinada por mi apreciación personal así como también la escasez.

¿Entonces por qué se realiza un intercambio? Por la propia naturaleza, cada cual realiza un intercambio si cree que aquello que va a recibir tiene su valor igual o superior a lo que entrega a cambio.

Esta forma de operar en la práctica es la que da el soporte la teoría subjetiva del valor en la cual cada individuo actuando libremente en sus apreciaciones personales intercambia en los mercados dando origen a los precios.

Alfred Marshall (1890) adiciona al análisis la utilidad marginal decreciente (demanda) y los costos (oferta) como las hojas de una tijera, que determina un punto a partir del cual los precios juegan el rol vital del intercambio.

En 1912, Ludwing Von Mises en su “teorema regresivo del dinero” incorporo la teoría subjetiva del valor con el dinero creado (de la nada) por el Estado, como una influencia decisiva a la hora del precio. Nace la inflación.

Probablemente los controles de precios sean uno de los temas más trillados en materia económica. 1800 años antes de Cristo el código de Hammurabi imponía precios máximos a bienes y servicios.

Los romanos hicieron lo propio a través de Diocleciano intentando controlar la inflación con precios máximos, cuando en verdad el origen se debía a la degradación de la moneda de plata agregándole cobre de menor calidad.

Durante la revolución francesa 1789, Robespierre y su reinado del terror, impusieron precios máximos lo que le valió el caldazo y la incineración de la máquina impresora de billetes en la Plaza de la Vendome.

En épocas en las cuales quizás volvamos a oír precios regulados, como queriendo frenar una ola con un tenedor, recordemos que los precios libres son la única forma de generar señales que conduzcan a la economía por el sendero adecuado.

F. V Hayek decía que la base de la economía reside en los mercados, que a pesar de sus limitaciones es la única institución que puede procesar el mundo de los precios relativos y coordinar las decisiones de sus agentes.

Cada una de las intervenciones en los precios, confunden y paralizan las decisiones. Generan deformaciones en la estructura productiva y consecuencias más graves aun a quienes, supuesto control asegura tutelar.

La historia indica que las señales confusas en economía, se pagan con atrasos y grande conflictos sociales; que la inflación no se resuelve evitando la dinámica de los precios y que a más impuestos, mayor pobreza. ¿Los argentinos profesamos jactancia de la contumacia? ¿Esta vez será distinto?