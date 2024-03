Las reservas brutas del BCRA superaron los u$s 28 mil millones

Las reservas brutas del Banco Central superaron la línea de los u$s 28.000 millones y cerraron en el nivel más alto de los últimos seis meses. Fue luego de que la autoridad monetaria comprara u$s 254 millones en su intervención diaria en el mercado de cambios.

Las reservas brutas suman u$s 28.049 millones y mejoraron u$s 6.841 millones desde principios de diciembre. No obstante, las reservas netas siguen en terreno negativo en unos u$s 3.000 millones.