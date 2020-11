El economista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), Juan Pablo Gianatiempo, explicó que los principales factores que impulsan el precio son la fuerte demanda del poroto estadounidense por parte de China con la consecuente caída en los stocks, el clima seco existente en los países productores de Sudamérica y la debilidad del dólar frente a la principal canasta de divisas.

En este sentido, puntualizó que en la actualidad “hay un gran aumento de la demanda de China por su reactivación económica, al poder superar rápidamente al coronavirus”.

Gianatiempo remarcó que el gigante asiático “busca recomponer el stock de cerdos, ya que la gripe porcina africana les quitó prácticamente el 50% del rodeo” y que la soja comprada a EEUU tiene como destino alimentar sus animales.

Según datos aportados por la corredora de granos Grassi, durante octubre China logró aumentar la producción de cerdos en un 27%, lo que explica, en parte, el aumento de la demanda.

A las compras chinas, ahora también se sumaron las de Brasil, que debido a que ya comercializó casi toda su cosecha con destino a China, debió iniciar compras a Estados Unidos para abastecer a su industria.

Esta fuerte demanda repercutió en los niveles de stocks, tanto mundiales como de Estados Unidos, dejando al “indicador stock/consumo en los más bajos desde el 2013 para maíz y soja”

Otro punto fue el de las complicaciones que trae el clima seco en Argentina y Brasil en plena siembra del cultivo, lo que podría repercutir negativamente en el desarrollo de la oleaginosa. Por último, el dólar en relación a las principales monedas mundiales presenta cierta debilidad y hace las exportaciones de Estados Unidos más competitivas.

En Rosario, el precio de la soja disponible subió $ 145 hasta los $ 28.145 la tonelada. En cuanto a la soja de campaña 2020/21, se ofrecieron desde la exportación US$ 300 para entrega entre abril y mayo del año próximo.

En base a la suba sostenida del precio internacional de la soja y de los cereales desde junio de este año, la BCR estimó que las exportaciones de granos entre el último trimestre del año y primero de 2021 podrían permitir el ingreso de u$s 11.275 millones, un 9% más que en el mismo período de 2019/20, a pesar de que en volumen los despachos se verían reducidos en un 24%.

De ese total, u$s 8.064 millones lo aportaría el complejo sojero, según los guarismos de la entidad bursátil. se prevé una comercialización más dinámica para los subproductos, como harina y aceite, que para el grano. Todavía restan por comercializarse 9,2 millones de toneladas de soja por un monto estimado en alrededor de u$s 3.165 millones.

La entidad bursátil estimó que entre octubre pasado y marzo del próximo año inclusive se podrían concretar ventas de 6,4 millones de toneladas de trigo; 11,2 millones de toneladas de maíz; 13,4 millones de toneladas de harina de soja y 2,5 millones de toneladas de aceite de soja.

En base a los precios que rigen actualmente en el mercado, los cereales aportarían u$s 3.988 millones. De ese totoa, el trigo aportaría u$s 1.612 millones y el maíz u$s 2.376 millones. Por otra parte, las exportaciones de subproductos de soja sumarían u$s 8.064 millones. De este segmento, u$s 5.912 millones corresponderían a harina de soja y u$s 2.152 millones a aceite.