La caída de los bonos de deuda no se frena y se dispara el riesgo país

Más allá de que muchos analistas prefieren culpar al Congreso, la liquidación de bonos argentinos parece estar más vinculada a los límites que enfrenta el programa económico. En lo inmediato, hay dudas sobre la renovación del swap con China, debido a la política hostil del gobierno de Javier Milei con ese país. En caso de que se no se renueve, el Banco Central deberá pagar u$s 5 mil millones a su par chino por la ejecución de esa línea de financiamiento durante el año pasado.

En el gobierno confían en que “lo van a renegociar y no lo van a pagar ahora”, según una fuente oficial. Pero esas esperanzas parecen diluirse cada vez más en el equipo económico de Luis Caputo, a medida que pasa el tiempo. “El cortocircuito en las relaciones con China con la llegada de Milei se deben al marcado cambio de la orientación de la política internacional y los alineamientos geopolíticos, en detrimento de las relaciones con los socios regionales y con potencias emergentes en ascenso como el gigante asiático”, señala Emilia Val, magíster en Sociología Económica y becaria del Conicet.

De tener que desembolsar ese nivel de reservas, el Central perderá buena parte del colchón que le permitió hasta ahora mantener la estabilidad del tipo de cambio oficial, pese a la magra recolección de dólares en medio de la cosecha gruesa. De hecho, en plena época de liquidación de divisas, vendió dólares en tres jornadas. Y todavía quedan pendientes pagos de deuda comercial y vencimientos fuertes en el segundo semestre con bonistas privados y el FMI.

Incluso, se demora el acceso a u$s 800 millones que debe desembolsar el organismo para pagarse a sí mismo, y así aliviar los pagos que debe hacer Argentina sobre el crédito tomado por Mauricio Macri. “Esperamos que la reunión de la Junta Directiva se lleve a cabo pronto. Y como es habitual, tras la reunión publicaremos un comunicado y también el informe del staff”, sostuvo Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional sin precisar una fecha. Hace ya casi un mes que se culminó la octava revisión llevada a cabo por el organismo.

Un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) explicó que, a partir de la segunda mitad del año, los vencimientos de deuda en moneda extranjera crecen semestre a semestre. Y al momento no está claro con qué dólares se podrán cancelar (ver gráfico 6). En julio de 2024 comienzan los primeros vencimientos de capital por la deuda renegociada en 2020. Argentina deberá afrontar el pago de aproximadamente u$s 2.700 millones. También más de u$s 600 millones al FMI.

“Dado este escenario, la probabilidad de que la acumulación de reservas se detenga y con ella aumente la presión sobre los distintos tipos de cambio crece semana a semana, la promesa de eliminar el cepo cambiario también parece diluirse en la medida que los dólares no aparecen y la opción de devaluar para incentivar la liquidación de exportaciones choca con los objetivos de continuar con el sendero decreciente de la inflación, señaló el centro de estudios. Y agrega: “Bajo estas condiciones, lo ocurrido durante las últimas semanas parece ser una muestra de que el plan Caputo-Milei no es sostenible”.

En este marco, el índice líder S&P Merval de Buenos Aires cayó el jueves un 4,3%, tras perder un 0,7% en la sesión anterior y de derrumbarse un 4,7% el martes. Los papeles que más cayeron fueron Transportadora de Gas del Norte (-5,5%), Aluar (-5%) y Grupo Financiero Galicia (-5%). En cuanto a los ADRs las principales bajas fueron para Banco BBVA (-6%) y Grupo Galicia (-5,2%) ).

Los dólares

El Banco Central (BCRA) terminó la rueda con compras por u$s 20 millones en el mercado de cambios. El volumen negociado en el día fue de u$s 278 millones. El dólar blue se mantuvo estable el jueves, en $ 1.250 para la venta en la city porteña, luego de que el miércoles bajara $ 15. Entre lunes y martes había subido $ 40. El MEP, en tanto, cedió 0,7% a $ 1.274,51, y el CCL 0,5%, a $ 1.298,69.