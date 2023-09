Al abrir el debate que comenzó a las 18.05, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, aseguró que “las modificaciones que plantea el proyecto de ley parten de un concepto de no considerar al salario como una ganancia sino como lo que es, una retribución al trabajo, y en el caso de jubilaciones un haber de retiro”.

“Para cumplir esta premisa se instituye que los salarios brutos que no superen a los 15 salarios mínimos no estén sujetos al impuesto a las ganancias, y por el contrario los que perciban por encima de esta cifra tributarán una diferencia entre lo que perciben y lo mínimo no imponible”, agregó el legislador oficialista.

Dijo que en cambio sí seguirán pagando el impuesto como hasta ahora quienes ocupen cargos de “secretarios de Estado, así como los legisladores, directores, síndicos y quienes detentan cargos en las empresas públicas”.

La iniciativa que reforma el impuesto a las ganancias crea además un nuevo gravamen sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%, que se actualizará de manera semestral en base a la evolución de ese piso salarial.

Los puntos principales del proyecto contemplan además, la creación de un nuevo “impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros”.

De esta forma, quienes obtengan los mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma equivalente a 180 salarios mínimos. En el caso de los mayores haberes a 15 salarios mínimos vitales y móviles, las alícuotas irán desde el 27% hasta el 35%.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo un encuentro en el Senado con el diputado nacional y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, quien le agradeció el “enorme esfuerzo que ha hecho para que en el término de una semana” se trate la derogación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias en la Cámara Alta.

“En los momentos previos al tratamiento de la ley que elimina el impuesto a las ganancias para los trabajadores le agradecí a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el esfuerzo enorme que ha hecho para que en el término de una semana estén dando sanción definitiva a esta ley, que enviara el Poder Ejecutivo por impulso del Ministro (de Economía), Sergio Massa”, remarcó Palazzo en su cuenta en la red social X.

El dirigente gremial destacó que, además, Fernández de Kirchner fue la dirigenta que le “devolvió un aporte histórico” a la obra social de los bancarios, y reivindicó que en su gestión como presidenta se pudo “avanzar en conseguir participación en las Ganancias” para los trabajadores de ese sindicato.

“Hoy una vez más nos demuestra su afecto y compromiso con los bancarios y el conjunto de trabajadores que reclamaban por Ganancias. Una vez más... infinitas gracias Cristina”, expresó.

Además, el Senado pondría en discusión el proyecto para modificar la Ley de Alquileres, que también llegó de Diputados pero que volvería a la Cámara baja en segunda revisión tras los cambios introducidos a la iniciativa en el dictamen de mayoría que se votó en comisión.

El proyecto reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad.