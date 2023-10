Extendieron hasta el 25 de octubre el dólar soja y el Banco Central sumó divisas

El Banco Central compró u$s 3 millones en el mercado de cambios y extendió a 35 jornadas consecutivas sus intervenciones con resultado positivo. En septiembre sumó u$s 530 millones.

Según Dante Romano, profesor e investigador de la Universidad Austral, bajo el dólar agro se operaron 5 millones de toneladas hasta la semana pasada, con precios de $ 165.000 pesos. “Tomando unos u$s 530 de precio de referencia, hablamos de un total estimado u$s 2.700 mill, de los cuales 75% debería haber ingresado por los canales normales (casi u$s 2.000 millones) y el resto generado oferta extra en el mercado de contado con liquidación, que ayudaría a bajar los mercados paralelos”, detalló.