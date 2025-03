En pleno tironeo devaluatorio, Mauricio Macri pidió mejorar el tipo de cambio para exportaciones

El expresidente Mauricio Macri se mostró a favor de una modificación del tipo de cambio en medio de la discusión por una devaluación y de la negociación entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un nuevo préstamo para la Argentina por u$s 20.000 millones.

"Por la falta de un superávit más cómodo, todavía no se pueden bajar impuestos, así que estamos trabados porque con estos impuestos es muy difícil producir y crecer en la Argentina", agregó.

"El plan no es un hecho aislado, sobre todo cuando uno piensa en lo que está buscando, que es recuperar la confianza, porque si hay confianza, la gente dice ‘pongo mi plata’ y se mueve la economía”, dijo. También marcó cierto distanciamiento con el mandatario y aseguró que el refuerzo de la institucionalidad no se cumplió porque Milei “tiene un entorno que no lo convalidó”. Además, aseguró que la forma de ayudar al Gobierno en las elecciones legislativas de octubre es votando a su fuerza política.

Mauricio Macri Rosario Milei criptomoneda Libra.jpg El expresidente Mauricio Macri apuntó de nuevo contra los otros dos integrantes del triángulo de hierro presidencial: Karina Milei y Santiago Caputo. LA CAPITAL/Virginia Benedetto

El actual presidente del PRO planteó también la necesidad de que se apruebe el acuerdo con el FMI, aunque explicó que seguramente se está dilatando porque las partes no se ponen de acuerdo en algunos aspectos técnicos. "Esperamos que lo cierren lo antes posible para que aporte ese granito de arena para llegar a ese bien a conquistar que es la confianza", aseguró.

Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el "esquema monetario tan robusto" de Argentina hace que pueda "haber volatilidad pero no cimbronazos". En una entrevista que le concedió a Luis Majul y que fue emitida por LN+, Caputo aseguró que Argentina tiene "un esquema monetario tan robusto que puede haber volatilidad pero no cimbronazos. Es más, en ese momento te dije en una entrevista que el dólar converja con el Contado con Liqui".

"Acá no hay posibilidad de cimbronazo", insistió. Afirmó que “hay más importaciones que exportaciones” y sostuvo que "ante la duda unos importadores aceleran importaciones, y los exportadores retienen y no liquidan", pero remarcó: "No es un problema".