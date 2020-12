Emitir, endeudarse y devaluar

En Argentina, no tenemos como tema en agenda bajar el gasto público, generar incentivos a la inversión, o desgravar actividades con el fin de incrementar la riqueza y dar lugar a que en un futuro inmediato la base imponible crezca y de lugar a un equilibrio presupuestario.

Como no abordamos los problemas estructurales, tratamos de financiar el déficit con emisión monetaria, que por ser excesiva luego retiramos del mercado vía colocación de letras de liquidez y pases, que pasan a engrosar el balance del Banco Central.

Parece muy loco, pero el mismo dinero que emitimos, luego lo capturamos para transformarlo en deuda que paga una tasa del 37% anual. Todo este andamiaje de financiamiento se pudo llevar adelante por varias razones:

1) El mundo ingresó en una pandemia, Argentina estuvo muy afectada, y el temor a lo desconocido hizo que la demanda de dinero creciera por un buen tiempo.

2) El gobierno de Mauricio Macri había secado la plaza y dejado una liquidez extremadamente baja, el actual gobierno salió a monetizar al mercado, y rápidamente logró la magia de inyectar dinero sin que esto impacte de lleno en la formación de precios.

3) El M2 que surge de la suma de billetes y monedas, cheques cancelatorios, depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro en pesos del sector privado y público, equivalía a 12,7% del PBI a diciembre de 2019. En la actualidad se ubica en el 18% del PBI. En lo que va del año creció el 57% en 11 meses.

4) El Banco Central durante el año 2020 aumentó su pasivo en un 20%, producto del fuerte incremento en las Leliq, esto tuvo como correlato una gran caída en el patrimonio neto de la entidad que bajó un 41%.

5) Las reservas están en su mínima expresión, culminaron noviembre en u$s 38.652 millones, y de seguir bajando serán un motivo de fuerte preocupación.

Para el 2021 el gobierno no podría seguir emitiendo y endeudándose con el dinero emitido por varias razones, a saber:

- La llegada de la vacuna, y cierta distensión en materia de contagios con el Covid 19, hará que la demanda de pesos se desplome, y eso podría generar una corrida con los bienes o dólares, generando un círculo vicioso de mayor devaluación e inflación.

- La demanda de dinero tiene un comportamiento estacional, diciembre es el último mes que la demanda de dinero es alta, luego comienza un período de descenso que va entre los meses de enero a mayo, para ir recuperándose en la segunda parte del año. Si no hay señales de fortalezas macroeconómicas en enero (mayores reservas, posible acuerdo con el FMI, aumento de la tasa de interés, llegada de dólares frescos de los organismos financieros internacionales, entre otras medidas que podemos llegar a conocer) la demanda de bienes y dólares podría espiralizarse a la suba.

- No importa que el mercado sea recesivo, si sobran demasiados pesos, y salen a buscar bienes o dólar billete, la inflación podría ser muy alta, no creo que lleguemos a los 3 dígitos, pero vamos a una inflación 2021 con un piso en el 50% anual.

- El Banco Central viene perdiendo reservas todos los meses, en el último año u$s 5.120 millones, y desde julio a noviembre u$s 1.000 por mes. A este ritmo vamos a un colapso en breve, no vemos un escenario de fuerte ingreso de dólares por la exportación hasta abril 2021, y los importadores hacen cola para traer productos del exterior a un tipo de cambio oficial que está regalado.

- No compartimos la idea generalizada que el tipo de cambio real es alto, convivimos con un tipo de cambio bajo, ya que las exportaciones no crecen y las importaciones tienen un cepo para que no crezcan. Si comparamos la evolución del real con el peso, deberíamos tener un tipo de cambio de equilibrio mucho más alto para igualar la devaluación del real. El tipo de cambio multilateral está alineado con la media de los últimos 24 años, sin embargo, la presión tributaria y los costos de logística son más elevados ahora y esto desestabiliza la hipótesis de que estamos en equilibrio.