El Supa Rosario se afirma como actor estratégico en la economía regional

El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) Rosario, bajo la conducción de César Aybar, atraviesa una etapa de consolidación que trasciende la representación gremial y se proyecta sobre el corazón económico del país. En una región donde los puertos del Gran Rosario concentran buena parte del comercio exterior argentino —especialmente granos, subproductos y cargas industriales— el gremio se transformó en un actor clave para sostener la continuidad operativa, garantizar la competitividad logística y preservar la paz social en la Hidrovía Paraná–Paraguay. La modernización interna, las recomposiciones salariales, la incorporación de personal a planta permanente, la inclusión de mujeres en la estiba, la ampliación de beneficios sociales y la presencia en espacios institucionales estratégicos delinean un modelo de gestión que fortaleció tanto a los trabajadores como al entramado productivo regional.