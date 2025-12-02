La Capital | Economía | supa

El Supa Rosario se afirma como actor estratégico en la economía regional

Con una agenda de modernización, estabilidad laboral y expansión social, el Supa Rosario consolidó un perfil gremial que impacta directamente en la logística y la producción del Gran Rosario

2 de diciembre 2025 · 18:19hs
El Supa Rosario se afirma como actor estratégico en la economía regional

El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) Rosario, bajo la conducción de César Aybar, atraviesa una etapa de consolidación que trasciende la representación gremial y se proyecta sobre el corazón económico del país. En una región donde los puertos del Gran Rosario concentran buena parte del comercio exterior argentino —especialmente granos, subproductos y cargas industriales— el gremio se transformó en un actor clave para sostener la continuidad operativa, garantizar la competitividad logística y preservar la paz social en la Hidrovía Paraná–Paraguay. La modernización interna, las recomposiciones salariales, la incorporación de personal a planta permanente, la inclusión de mujeres en la estiba, la ampliación de beneficios sociales y la presencia en espacios institucionales estratégicos delinean un modelo de gestión que fortaleció tanto a los trabajadores como al entramado productivo regional.

Recomposición salarial, bono histórico y estabilidad laboral

La actual conducción logró recomposiciones salariales que posicionaron a los estibadores entre los trabajadores mejor remunerados del país. A ello se sumó un bono de fin de año de $1.000.000, un hito que reforzó el poder adquisitivo del sector. En paralelo, el Supa impulsó la incorporación de personal a planta permanente, otorgando mayor estabilidad, ampliando derechos y contribuyendo a un clima de paz social que permitió sostener operaciones portuarias sin interrupciones, aun en contextos nacionales complicados.

Inclusión y modernización en la estiba portuaria

Otro avance significativo fue la incorporación de mujeres a tareas de estiba, un hecho inédito para una actividad históricamente masculinizada. Esta decisión constituye un paso firme hacia la igualdad de oportunidades y marca un punto de inflexión cultural dentro del sistema portuario, abriendo la puerta a nuevas dinámicas laborales y productivas.

c670c28f-e3c2-4a8e-a104-50ee62d560a0

Presencia institucional en espacios estratégicos

El Supa Rosario amplió su representatividad en organismos clave vinculados a la infraestructura y la logística. Hoy ocupa lugares importantes en el Secretariado Nacional de Fepa, en el directorio del Enapro, en la Secretaría de Puertos de la CGT Rosario, y participa activamente en la Mesa de la Industria Naval y la Mesa de la Industria Minera de Santa Fe. Esta inserción le otorga al gremio influencia directa en la planificación del comercio exterior y el desarrollo regional.

Un fuerte perfil social para las familias portuarias

La organización profundizó además una política social integral que abarca la entrega de viviendas, servicios de salud, ortopedia, medicación, óptica, bolsones escolares, cajas navideñas, turismo social y propuestas recreativas y educativas para las familias. Este acompañamiento fortalece el tejido comunitario y consolida un vínculo sólido entre el gremio y sus afiliados.

Un rol que impacta en toda la economía del Cordón Industrial

En una región donde cada decisión logística impacta en el comercio exterior argentino, el Supa Rosario se consolidó como un actor estratégico cuya gestión aporta previsibilidad, eficiencia y cohesión social. El liderazgo de César Aybar aparece como un elemento determinante en una etapa de crecimiento, modernización y expansión institucional que influye de manera directa en la economía del Cordón Industrial del Gran Rosario.

El BCRA canceló el primero de los vencimientos del Bopreal, el bono para los importadores.

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores

Reforma. Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, articulan los pedidos con los gobernadores mientras que Bullrich y Menem hacen lo propio en las cámaras que integran. 

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral

El precio de la carne vacuna se aceleró durante octubre, más aún en noviembre.

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5%

Fisfe destacó el trabajo conjunto y sostenido que se viene realizando para lograr el reconocimiento pleno de los servicios industriales como parte integral del entramado productivo.

Industriales santafesinos respaldan las nuevas medidas fiscales para fortalecer al sector fabril

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas para ayudar a niños de todo el país

Preventiva para una banda narco de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Condenan a "Tres dedos", miembro de la banda narco del "Peruano" Rodríguez Granthon

Maximiliano Soria aceptó en un abreviado la pena de 15 años de prisión como miembro de una asociación ilícita, una tentativa de homicidio y otro ataque

La Ciudad

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping
Información General

Preventiva para una banda narco de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

El candidato Cristian DAmico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newells

Ovación
Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana
OVACIÓN

El ex-Central que no pudo jugar el último partido pero igual dio la vuelta olímpica con su equipo

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto

Policiales
Policiales

Condenan a Tres dedos, miembro de la banda narco del Peruano Rodríguez Granthon

Una agente de la Policía Federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

La Ciudad
La Ciudad

Jorge Riestra: homenaje por los 100 años del nacimiento del reconocido escritor rosarino

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

La autonomía municipal se promulga con un acto cargado de simbolismo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
LA REGION

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Morena Pardo
Zoom

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la doctrina Bullrich
POLITICA

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático
Información general

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina
Salud

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes
La Ciudad

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre
POLICIALES

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años
Policiales

