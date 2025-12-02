El Supa Rosario se afirma como actor estratégico en la economía regional Con una agenda de modernización, estabilidad laboral y expansión social, el Supa Rosario consolidó un perfil gremial que impacta directamente en la logística y la producción del Gran Rosario 2 de diciembre 2025 · 18:19hs

El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) Rosario, bajo la conducción de César Aybar, atraviesa una etapa de consolidación que trasciende la representación gremial y se proyecta sobre el corazón económico del país. En una región donde los puertos del Gran Rosario concentran buena parte del comercio exterior argentino —especialmente granos, subproductos y cargas industriales— el gremio se transformó en un actor clave para sostener la continuidad operativa, garantizar la competitividad logística y preservar la paz social en la Hidrovía Paraná–Paraguay. La modernización interna, las recomposiciones salariales, la incorporación de personal a planta permanente, la inclusión de mujeres en la estiba, la ampliación de beneficios sociales y la presencia en espacios institucionales estratégicos delinean un modelo de gestión que fortaleció tanto a los trabajadores como al entramado productivo regional.

Recomposición salarial, bono histórico y estabilidad laboral La actual conducción logró recomposiciones salariales que posicionaron a los estibadores entre los trabajadores mejor remunerados del país. A ello se sumó un bono de fin de año de $1.000.000, un hito que reforzó el poder adquisitivo del sector. En paralelo, el Supa impulsó la incorporación de personal a planta permanente, otorgando mayor estabilidad, ampliando derechos y contribuyendo a un clima de paz social que permitió sostener operaciones portuarias sin interrupciones, aun en contextos nacionales complicados.

Inclusión y modernización en la estiba portuaria Otro avance significativo fue la incorporación de mujeres a tareas de estiba, un hecho inédito para una actividad históricamente masculinizada. Esta decisión constituye un paso firme hacia la igualdad de oportunidades y marca un punto de inflexión cultural dentro del sistema portuario, abriendo la puerta a nuevas dinámicas laborales y productivas.

Presencia institucional en espacios estratégicos El Supa Rosario amplió su representatividad en organismos clave vinculados a la infraestructura y la logística. Hoy ocupa lugares importantes en el Secretariado Nacional de Fepa, en el directorio del Enapro, en la Secretaría de Puertos de la CGT Rosario, y participa activamente en la Mesa de la Industria Naval y la Mesa de la Industria Minera de Santa Fe. Esta inserción le otorga al gremio influencia directa en la planificación del comercio exterior y el desarrollo regional.

Un fuerte perfil social para las familias portuarias La organización profundizó además una política social integral que abarca la entrega de viviendas, servicios de salud, ortopedia, medicación, óptica, bolsones escolares, cajas navideñas, turismo social y propuestas recreativas y educativas para las familias. Este acompañamiento fortalece el tejido comunitario y consolida un vínculo sólido entre el gremio y sus afiliados. Un rol que impacta en toda la economía del Cordón Industrial En una región donde cada decisión logística impacta en el comercio exterior argentino, el Supa Rosario se consolidó como un actor estratégico cuya gestión aporta previsibilidad, eficiencia y cohesión social. El liderazgo de César Aybar aparece como un elemento determinante en una etapa de crecimiento, modernización y expansión institucional que influye de manera directa en la economía del Cordón Industrial del Gran Rosario.