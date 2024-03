El gobierno nacional anunció la construcción de un nuevo puerto agroindustrial en Timbués

“Se está construyendo un Conicet que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía y en la inteligencia artificial aplicada a la medicina, no en uno que gasta su tiempo en investigaciones de dudosa utilidad. No se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad”, sostuvo.

En otro momento, el vocero presidencial remarcó: “El reordenamiento que estamos haciendo de precios relativos y de todas las bombas que nos dejó el gobierno anterior puede generar algún tipo de desajuste en algún caso puntual, y en tal caso el mercado solo los va a ir corrigiendo”.

En cuanto a la tensión entre la Casa Rosada y el interior, Adorni sostuvo: “Todos los gobernadores fueron invitados a la reunión de mañana que se realizará a las 15 en la Casa Rosada, en la que estarán el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Aún no tenemos confirmación de quiénes vendrán”.

Aclaró que “el presidente no siempre puede estar presente por cuestiones de agenda, por lo que la reunión de Gabinete fue presidida por el jefe de Gabinete Nicolás Posse, que es un gran baluarte ordenando y dirigiéndolas. Hablamos sobre el tema del dengue y los ministros expresaron los avances de gestión y de la auditoría en cada área".

Asimismo, Adormi remarcó: "Las paritarias deben ser libres. Lo que hace el Gobierno es bregar porque sea un acuerdo donde todas las partes efectivamente están de acuerdo". Y dijo: "Después de mucho tiempo, a los legisladores del Congreso de la Nación se les aplica el mismo aumento que a los trabajadores no políticos de la administración pública".