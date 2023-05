El dólar soja batió un récord y el BCRA cerró con compras por u$s 111 millones

La autoridad monetaria apiló 14 rondas con saldo comprador. Por el régimen diferencial cambiario liquidaron u$s 332 millones

Día a día. El Banco Central logró sumar reservas por u$s 332 millones en la última semana.

El Banco Central se alzó con u$s 111 millones al final de la jornada cambiaria de ayer, con lo que extendió la racha de compras a 14 ruedas consecutivas. El dólar soja aportó más de u$s 332 millones, un récord desde el restablecimiento del tipo de cambio diferencial a mediados de abril pasado. De esta manera, en el balance semanal, el organismo monetario se hizo con u$s 156 millones.