El dólar mantiene su tendencia alcista y llegó a $ 37,45

El dólar volvió a subir ayer y cerró a 37,45 pesos en Rosario, durante una rueda en la que se operó con tendencia alcista. La jornada se mostró reducida en volumen por el feriado de Estados Unidos, que celebra el Día de Acción de Gracias. El dólar mayorista cerró ayer a $36,50, 24 centavos más que en el final de anteayer.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 271,8 millones y en el de futuros del MAE se hicieron u$s 11 millones. En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron u$s 617 millones, de los cuales más del 60 por ciento se pactó entre noviembre y diciembre, con precios finales a $37,08 y $38,56, respectivamente.

Por primera vez en más de una semana las reservas internacionales sumaron dólares (4 millones), en lugar de perderlos. Así, finalizaron ayer en u$s 51.831 millones. Entre el martes pasado y la víspera habían perdido casi 1.200 millones de dólares.

Mientras el dólar consolida la tendencia alcista de la segunda quincena de noviembre, el BCRA sostiene su política de leve baja de la tasa de interés de referencia. Adjudicó Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por $145.742 millones a una tasa promedio de 61,69 por ciento y sumó así la decimotercera baja consecutiva.

La entidad monetaria informó que efectuó en una subasta Letras de Liquidez a 7 días de plazo por un monto adjudicado $145.742 millones a una tasa promedio de corte de 61,69 por ciento, es decir una baja de 26 puntos básicos, siendo la tasa máxima adjudicada de 62 por ciento.

Empate del Merval

En el mercado accionario, el índice Merval cerró casi sin cambios, con una variación de 0,04 por ciento, sin contar con la referencia de la Bolsa de Nueva York, cerrada por el Día de Acción de Gracias.

Los papeles del Grupo Supervielle, que cayeron 0,08 por ciento, y los del Grupo Financiero Galicia, que cedieron 0,27 por ciento, acumularon el 24 por ciento del volumen total negociado.

Las principales subas fueron las de Aluar, que ganó 2,49 por ciento; el Grupo Valores, que ganó 1,49 por ciento, y Petrobras, que avanzó 1,03 por ciento.

Las bajas fueron dominadas por Pampa Energía, que retrocedió 2,29 por ciento; Edenor, que cayó 1,79 por ciento, y Comercial del Plata (-1,17 por ciento).

"Sin referencia del exterior, casi no hubo operaciones de bonos en dólares, mientras que el tramo pesos operó poco y sin tendencia definida", explicaron desde el Grupo SBS.