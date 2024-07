El BCRA no frena la venta de divisas y la soja se derrumba en Chicago

La autoridad monetaria se desprendió de otros u$s 124 millones. Cayeron los dólares paralelos. Nuevo alerta de La Bancaria por el oro

El Banco Central perdió otros u$s 124 millones en su intervención diaria en el mercado cambiario, y las reservas cayeron a u$s 27.132 millones, el nivel más bajo desde el 29 de febrero. Fue justo el día en que el precio de la soja bajó a u$s 387 por tonelada en la Bolsa de Chicago, el mínimo desde 2006.