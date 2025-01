Caputo abrió la paritaria con el agro y devolvió el golpe a los gobernadores

El jefe de Hacienda se bajó del viaje al Foro de Davos para recibir a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), con la que negocia un acuerdo crediticio que le permita refinanciar el préstamo que él mismo tomó hace seis años y obtener financiamiento adicional por unos u$s 11 mil millones.

En la misma semana anunció una baja temporal de retenciones , con la que espera movilizar las ventas y la liquidación de dólares del agro, por entre u$s 3 mil y u$s 4 mil millones.

Pese a que repite en cada discurso que el déficit fiscal es la única causa del endeudamiento, la plata que le pide al Fondo Monetario no es para financiar un rojo que ya no existe sino para ponerlo sobre la mesa del mercado cambiario, en el marco de un conjunto de urgencias y objetivos. No difiere mucho de lo que pasó en su anterior paso por la gestión pública, cuando Mauricio Macri era presidente.