La Capital | Economía | campaña

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Pese a que se sostienen los pronósticos de una buena cosecha, el desmejoramiento de cultivos en zonas clave genera incertidumbre

20 de enero 2026 · 21:36hs
La Bolsa de Rosario proyectó una cosecha de 14

La Bolsa de Rosario proyectó una cosecha de 14,8 millones de toneladas de maíz en la zona núcleo. Al inicio de la siembra se esperaban 15,5 millones.

La actual campaña agrícola de granos gruesos arrancó con todos los pronósticos a favor pero al promediar el mes de enero se encienden algunas alertas. En la región central, las elevadas temperaturas y el freno a las precipitaciones empezaron a alterar las condiciones que presentan los cultivos de maíz y soja. En el norte hay algunas zonas en las que los problemas llegan por el exceso de agua.

Las lluvias vienen esquivando el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, afectando la condición de los cultivos. “Si bien los niveles productivos siguen siendo históricamente altos, la falta de agua en el centro del país agrega incertidumbre, especialmente para la soja”, advirtió Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. En el caso del maíz tardío, la situación es más heterogénea: el norte recibió lluvias a tiempo, pero el sur de Córdoba continúa comprometido por la sequía.

El riesgo maíz

En el último informe semanal de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) se publicó la primera estimación de producción de maíz en la campaña 2025/26 para la región núcleo. Se alcanzarían 14,8 millones de toneladas, un 20% más que en el ciclo pasado pero por debajo de las 15,5 millones de toneladas pronosticadas que se pronosticaron cuando comenzó la siembra. Esto se debe, explicó el servicio de estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, a que desde el 24 de diciembre las lluvias “prácticamente se cortaron y el maíz temprano comenzó a sentir el impacto en pleno llenado de granos”.

La campaña maicera promete la tercera mayor cosecha de la región en los últimos 15 años pero la interrupción de las lluvias en la última semana de diciembre y las primeras de enero frustró la posibilidad de alcanzar rindes récords en el maíz temprano. “Se esperaban mejores rendimientos pero los frustró un desafortunado giro en el excelente comportamiento que venían mostrando las lluvias”, señalaron desde la BCR.

A nivel nacional, la entidad estimó una cosecha de 62 millones de toneladas. En la zona núcleo, los buenos pronósticos se apoyaron en el aumento de la superficie sembrada y una recuperación del rinde promedio, estimado en 98 qq/ha contra 82 qq/ha del ciclo anterior.

La campaña arranció en un año, como el 2025, en el que hubo un 20% más de agua caída que el promedio. Pero la alarma se encendió porque las primeras dos semanas de enero dejaron un 48% menos de lluvias en la región núcleo: un promedio de 13 mm contra el histórico de 60 mm. Algunas estaciones de la red meteorológica de GEA en el sudeste de Córdoba no registraron milimetrajes.

De esta manera, la Bolsa advirtió que las reservas de agua a un metro de profundidad, teniendo en cuenta el consumo de una pradera permanente, están entre escasas a sequía, “con algunos pocos focos regulares, zonas privilegiadas por lluvias aisladas en las últimas semanas”.

LLuvias en el Norte

Fuera de la zona núcleo, desde el centro de Córdoba y Santa Fe hacia el norte, las precipitaciones fueron recurrentes y abundantes, e incluso superaron los valores medios en varios sectores. También hubo anegamientos y hasta inundaciones en Chaco, Corrientes y Santiago del Estero.

En el centro norte de santa Fe, el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que difunde la Bolsa de Comercio de la capital provincial, informó que las lluvias caídas en Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo y San Javier, dejaron montos acumulados superiores a los 110 mm.

La Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) destacó las abundantes lluvias ocurridas en los últimos días en el NOA y NEA, que dejaron suelos con excesos y complican la campaña. Resaltó los registros obtenidos en Metán y Tartagal, Tucumán, Resistencia, Chaco, Corrientes, Catamarca y Ceres, en el norte de Santa Fe.

A diferencia del ciclo pasado, cuando la falta de lluvias afectaba al 90% de la región pampeana y se extendía al NEA, este año la retracción de precipitaciones está claramente delimitada al corazón de la zona núcleo: sudeste de Córdoba y sudoeste de Santa Fe. También se suma un núcleo de escasez en el centro-este bonaerense.

Soja en alerta

En la última semana hubo un desmejoramiento en la condición de la soja de primera, asociado a las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones. Los lotes calificados como excelentes y muy buenos se redujeron en 10 puntos porcentuales.

La soja de segunda transita aún una etapa de baja demanda hídrica. Sin embargo, en algunas zonas ya se observan señales de estrés por falta de agua. El consultor Alfredo Elorriaga advirtió en uno de los últimos informes GEA que “enero seguirá manteniendo un aporte pluvial errático y mayormente deficitario”.

Esto en un marco en el que las reservas de agua en la región núcleo cayeron de manera significativa respecto a un mes atrás.

Los agrodólares

Tanto a nivel de actividad económica como de ingreso de divisas, la evolución de esta campaña agrícola es clave. La Bolsa de Rosario estimó que la producción total de granos podría alcanzar 154,8 millones de toneladas, un 12% más que el volumen total obtenido en la campaña previa y quedando como la de mayor producción de la historia.

También proyectó exportaciones de granos, harinas, aceites y biocombustibles por 110 millones de toneladas, por un valor aproximado de u$s 36.800 millones, unos u$s 600 millones por encima del valor exportado en la campaña actual.

Noticias relacionadas
Nueva Vicentin Argentina comenzó a realizar los pagos de deudas

Se realizaron los primeros pagos acordados en el Cramdown de Vicentin

La planta de General Motors de Alvear, provincia de Santa Fe, vuelve a frenar su producción

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Las acciones arrancaron con mal pie el 2026. Acumulan 4% de baja en dólares.

Acciones: el S&P Merval arrancó el año con una baja de 4% en dólares

Aunque el precio internacional bajó, el petróleo movió la inflación mayorista en diciembre.

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre

Ver comentarios

Las más leídas

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Lo último

Ansés aumenta 2,8% jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra y qué pasa con el bono

Ansés aumenta 2,8% jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra y qué pasa con el bono

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está en su punto más fuerte de la historia

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Pese a que se sostienen los pronósticos de una buena cosecha, el desmejoramiento de cultivos en zonas clave genera incertidumbre

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región
Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad
La Ciudad

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está en su punto más fuerte de la historia
El Mundo

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Santa Fe analiza prohibir los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Santa Fe analiza prohibir los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario
La Ciudad

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

"Central preguntó por él", la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

Ovación
Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Policiales
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

La Ciudad
El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y se espera una máxima de 31 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y se espera una máxima de 31 grados

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"