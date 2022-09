El titular de Agricultura ratificó que el dólar soja finaliza a fin de mes

Dólar soja: el agro liquidó u$s 5.130 millones este mes y el gobierno superó su meta

El BCRA superó el récord de compras de dólares para un mes: us$ 3.100 millones

“Solicitamos que rápidamente se reviertan esta dos medida restrictivas por su impacto negativo”, dijo el dirigente y agregó a la lista que “se definan a la brevedad los beneficios anunciados por el decreto 576 para productores que siembren soja”.

Según señaló Zubizarreta, la de la soja es “una cadena que opera muy por debajo de su potencial”, y lo hizo en base a que desde lo productivo está “un 30% por debajo del récord de cosecha y en lo industrial, operando con una capacidad ociosa del 50%”, dijo.

Bahillo tomó el reclamo y destacó el aporte del sector a la economía, especialmente en el entramado social y productivo. “Hay 60.384 producores de soja de los cuales el 78% trabaja en campo arrendado y sobre ese total, unos 44 mil, el 74% del total, siembran menos de 200 hectáreas”, dijo y esto “habla de la importancia que tiene en el interior el desarrollo del eslabón primario de la soja”.

También valoró el aporte de divisas del sector a partir del dólar soja. “Es un balance muy bueno, superamos los 5.000 millones de dólares en apenas 20 días y las 10 millones de toneladas liquidadas, lo cual cubre nuestras expectativas”, dijo y planteó que si siguen a este ritmo, estarán casi un 30% de lo estimado cuando caduce la herramienta, el próximo 30 de septiembre, algo que el funcionario ratificó al ser consultado sobre el tema. En cambio, dijo que se están analizando avanzar en medidas para que pequeños y medianos productores y de economías regionales puedan incrementar el área de soja, una decisión contenida en el artículo 9 del decreto que creó el dólar soja y que pronto anunciará el ministro Sergio Massa.

Ese es el pulso que se registró en el mercado granario. El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, señaló que la medida le permitió al productor _quien tenía soja física, precio a fijar o contratos en el Rofex a septiembre_ ganar hasta un 44% en precio y eso se reflejó en la rápida respuesta. “El productor cumplió y acompañó la medida”, indicó el dirigente quien además planteó que lo ventajoso que resulta para el productor un tipo de cambio de estas características. También indicó que ese excedente de liquidez se está destinando a afrontar gastos de campaña (insumos, fertilizantes) y a adquisición de bienes de capital. “Los productores tienen la opción también con esa liquidez de destinarla a la cuenta chacarero o a colocaciones en plazos fijos que hoy tienen altas tasas de retorno”, indicó.

Cuestionamientos

Ante el cuestionamiento de los referentes de la cadena sojera y de la mesa de enlace, Bahillo se ocupó de reiterar que la medida del BCRA que restringe el acceso a los dólares oficiales y financieros a quienes participan del dólar soja, sólo involucra a sociedades. “Son 7.500 Cuit los que se sumaron, de los cuales 4.100 corresponden a personas físicas, y esos productores pueden tranquilamente hacer con sus pesos lo que quieran, sin limitaciones”, indicó. También dijo que aquellos “que integran sociedades individuales tienen la alternativa de retirar de la sociedad los fondos e ingresar de forma personal para acceder a dólar MEP”.

“El ministro Massa entendió que esto (la decisión del BCRA) modificaba parte el acuerdo y no era bueno para construir confianza por eso logró modificarla parcialmente”, dijo sobre las medidas.

“Yo no defino la política monetaria, mi responsabilidad es generar condiciones para que haya más producción”, agregó el funcionario.

Las entidades agropecuarias nucleadas en la mesa de enlace le reclamaron a través de una carta al titular de Agricultura que se de marcha atrás con la decisión del BCRA del diferencial de tasas para productores que retengan mercadería. “Vamos a trasladar la inquietud al BCRA para tratar de convencerlos de reanalizar la medida”, dijo.

Para Achetoni (FAA) el dólar soja no cierra. “Sabíamos que para el que tuviera soja iba a ser bueno, pero iba a generar desequilibrios o iba a dejar afuera a quienes no la tuvieran o no fuera productor de ese cultivo”, cuestionó en la previa del Congreso de la entidad que entró en un cuarto intermedio al desatarse una interna al interio de la entidad federada.

“Esta medida le iba a complicar la vida a todos los que producen por fuera, porque subiría el precio de la proteína cárnica, de leche, a productores de huevos y a algunas economías regionales”, agregó porque “todos los precios de los insumos se ajustan al valor de soja”.

También cuestionó las decisiones del BCRA de frenar el acceso a dólares, pese a que no incluye a los productores. “Son desacertadas y desconectadas de la realidad”, agregó el titular de FAA.