La Capital | Cultura y Libros | Presentación

Nadia Isasa y Patricio Raffo presentan sus últimos libros

Será en La Fávrika, con la presencia de Cristian Molina, Marcelo Cutró y Laura Rossi, que es la editora. También habrá música

17 de septiembre 2025 · 21:03hs
Nadia Isasa.

Nadia Isasa.
Patricio Raffo.

Patricio Raffo.

Este jueves 18 de septiembre, a las 19.30 en La Fávrika (Tucumán 1816, Rosario), se presentan dos libros: Las formas de lo posible, de Nadia Isasa, y Cómo se incendia el vacío, de Patricio Raffo. Acompañarán a los autores Cristian Molina, Marcelo Cutró y Laura Rossi (editora). La música estará a cargo de GRAMAJE @ _gramaje

Editorial: Moksha ediciones

Sobre Las formas de lo posible, dice Ramón Inama:

Las formas de lo posible es un libro pequeño, sutil, que se detiene en las sensaciones, en los efectos que provoca la presencia de alguien en la vida de un otro. También se detiene en los grandes huecos, los vacíos que generan las ausencias. Vamos a encontrar frases que nos hablan de que las cosas, los gestos del afecto están hechos de un día, una noche, un intento, un beso o una simple oración. Encontraremos definiciones, dudas, certezas y hasta experiencias propias en estas páginas. Porque este libro es un poco eso, como la literatura: una forma de vivir las cosas, una forma de decir las cosas, pero además y sobre todo, la continuidad del amor por otros medios.

Nadia Isasa nació en Rosario en 1979. Es Licenciada y Profesora en Letras, egresada de la Universidad Nacional de Rosario; Diplomada en FLACSO y en la Universidad de Villa María. Coordina talleres de lectura y es colaboradora en las contratapas del suplemento Rosario 12. En 2018, presentó su libro Yo bastardo: Derek Walcott, literatura y decolonialidad, trabajo que fuera su tesis de grado. En 2020, se publicó una segunda edición bajo el sello Brumana. Ese mismo año, Boab, su primer libro de ficción, resultó ganador de la Convocatoria 2019 de Narrativa (Cuentos) de Baltasara Editora. En 2021 ganó una beca del FNA para empezar a escribir Nakam, su primera novela. Desde 2023, coordina la editorial del Sindicato argentino de docentes particulares..

m946oSoUf_1300x655__1
Patricio Raffo.

Patricio Raffo.

Cómo se incendia el vacío es una recopilación de historias de amor que Patricio Raffo escribió, durante muchos años, para la Contratapa del diario La Capital de Rosario.

Dice Yamil Dora:

Este nuevo libro de Patricio Raffo es un homenaje a lo mejor que nos pasó en la vida: el amor y la literatura. No es un libro de amor, ni un relato, ni un libro de poemas. Son los textos que Raffo escribió durante muchos años para la contratapa del diario La Capital de Rosario.

La felicidad es una lista de provisiones para un viaje, dice Raffo en uno de sus textos. Este libro es un hermoso listado de las cosas que nos hacen felices. La literatura, el arte, el cine, los viajes, el amor. Textos pensados para la alegría de los lectores del diario y que, a partir de este libro, serán para todos los que nos acerquemos a él: va a transportarnos como cuando, en una mesa, desplegamos fotos de nuestro pasado.

Este es un libro para leer muchas veces, para no olvidarnos de lo que tuvimos ni de lo que tenemos.

Patricio Raffo nació en Rosario, en 1959. Colaborador, en sus contratapas literarias, de los periódicos Rosario 12 y La Capital. Desde el 2017 dirige el sello CR ediciones. Ha participado del Festival Internacional de Poesía de Rosario como poeta invitado y coordinador, y en los Encuentros de escritores de Babahoyo y Pueblo Viejo (Ecuador, 2011, 2014). Ha sido jurado y organizador de concursos literarios. Se ha desempeñado como gestor cultural en diversos proyectos. Como actor ha filmado cortos y ha sido protagonista de la película Terminal (Claudio Perrin, 2007) y del mediometraje Las cenizas (Bart Armentano, 2024-2025). Ha sido conductor y productor de los programas de radio: Azul y negro, Cuatro en uno y Boquitas pintadas. Textos suyos aparecen en diversas antologías y, de sus publicaciones, se destacan: Restos Inexplicables (Bajo la luna, 2000), Dios hembra (Los lanzallamas, 2003), 90 años (Club Universitario de Rosario, 2014), El ritual del adiós (Gatogrillé, 2016), La edad del mar -en coautoría con Marcelo Cutró- (CR ediciones, 2021) y La noche que se recostó en la memoria (CR ediciones, 2022).

Noticias relacionadas
se abre un seminario dedicado a nicolas rosa

Se abre un seminario dedicado a Nicolás Rosa

Ver comentarios

Las más leídas

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo último

Todo vacante en el Quini 6, con un Siempre Sale de 3,6 millones para cada ganador

Todo vacante en el Quini 6, con un Siempre Sale de 3,6 millones para cada ganador

Newells: tras la dura derrota, el Ogro Fabbiani se fue otra vez sin hacer declaraciones

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro Fabbiani se fue otra vez sin hacer declaraciones

Nadia Isasa y Patricio Raffo presentan sus últimos libros

Nadia Isasa y Patricio Raffo presentan sus últimos libros

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

La ratificación de la ley de financiamiento universitario en Diputados fue recibida en las calles por una multitud que no dudó en celebrar el triunfo

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

Por Mila Kobryn
Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura
Policiales

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Por Matías Petisce
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial
La Ciudad

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados
Policiales

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Hospital Garrahan

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Hospital Garrahan

Ovación
El podio de Newells: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

El podio de Newells: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

El podio de Newell's: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

Al Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

Al Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Policiales
Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura
Policiales

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

La Ciudad
Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

Por Mila Kobryn
Política

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones
POLITICA

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades
Política

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial