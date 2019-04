Lord Dunsany, un maestro escondido

Wikipedia es concisa y no miente: "Edward John Moreton Drax Plunkett, XVIII barón de Dunsany (24 de julio de 1878-25 de octubre de 1957) fue un escritor y dramaturgo angloirlandés, conocido sobre todo por sus cuentos fantásticos publicados bajo el nombre de Lord Dunsany. Su obra, que gira en torno a la alta fantasía, el horror y lo extraño, ejerció gran influencia y admiración en distintos autores como H. P. Lovecraft, J. R. R. Tolkien, Jorge Luis Borges y Arthur C. Clarke".

Por esa razón, la traducción que hizo Bagnato de El libro de la maravilla (The Book of Wonder, 1912) debe ser considerada un acontecimiento literario de primer nivel. En la siguiente página se publica un cuento extraído del libro.